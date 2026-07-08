Encuentro de Saberes: Salud Rural Intercultural

El objetivo general del encuentro es ampliar la mirada sobre la salud en zonas rurales de valles y montañas, a partir del diálogo entre saberes y prácticas locales, investigaciones sociales y arqueológicas, medicina cardiovascular y etnobotánica. La propuesta busca encontrar puntos de encuentro que permitan mejorar la prevención y el tratamiento de afecciones en contextos rurales de montaña.