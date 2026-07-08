Resumen para apurados
- La UNT y el Conicet realizan hoy en Tucumán el 'Encuentro de Saberes' para debatir sobre la salud y medicina intercultural en las poblaciones rurales de montaña.
- El evento incluye mesas de expertos, diálogo con talleristas y la firma de un acuerdo científico, abordando saberes locales, etnobotánica y medicina cardiovascular.
- Esta propuesta busca integrar la ciencia con saberes locales para mejorar la prevención y el tratamiento de afecciones de salud en contextos rurales de altura del NOA.
La salud y la enfermedad en las poblaciones de montaña será el eje del Encuentro de Saberes: Salud Rural Intercultural, una actividad organizada por la Facultad de Medicina de la UNT, el Conicet, el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), el Instituto de Arqueología y Museo de Ciencias Naturales.
La jornada que inició esta mañana, continuará esta tarde en el nuevo Aulario de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, ubicado en Lucas Córdoba 150.
Estaba previsto la firma del Acta Acuerdo General de Cooperación Científico Académica, desde las 15. Luego, desde las 15.30 hasta las 20, se desarrollará una mesa panel con expertos y un diálogo con los talleristas. También habrá coffee break.
Participarán las doctoras Sara Itkin, de Bariloche; Verónica Lema, de Córdoba; los doctores Sebastián Galdeano, de Tucumán; Mateo Martínez, de Tucumán; y la doctora Rossana Toledo, también de Tucumán.
El objetivo general del encuentro es ampliar la mirada sobre la salud en zonas rurales de valles y montañas, a partir del diálogo entre saberes y prácticas locales, investigaciones sociales y arqueológicas, medicina cardiovascular y etnobotánica. La propuesta busca encontrar puntos de encuentro que permitan mejorar la prevención y el tratamiento de afecciones en contextos rurales de montaña.
“Este encuentro surge de la necesidad de empezar a reconocer y abordar la complejidad de las múltiples aproximaciones de la problemática de salud y la enfermedad en ámbitos rurales, principalmente en las zonas de altura del NOA”, expresaron los organizadores.