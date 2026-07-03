Cuál es el calefactor eléctrico que menos consume y permite ahorrar hasta un 77% en la factura de luz

El gasto en la factura de la luz puede variar notablemente en los meses más fríos y todo depende del dispositivo de calefacción que usemos en el hogar. Muchas familias escogen la calefacción eléctrica como un medio para templar el ambiente, pero en esta categoría la eficiencia energética puede variar significativamente. Según las mediciones de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), hay algunos equipos que pueden gastar solo un cuarto de lo que consumen otros.