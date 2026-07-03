Cuál es el calefactor eléctrico que menos consume y permite ahorrar hasta un 77% en la factura de luz

Resumen para apurados
- UNSAM determinó en Buenos Aires que los aires acondicionados Inverter son los calefactores eléctricos más eficientes, permitiendo ahorrar hasta un 77% de energía.
- Los equipos tradicionales por resistencia consumen mucha energía, mientras que los aires acondicionados usan bombas de calor, que son mucho más eficientes al trasladar el calor.
- A largo plazo, el ahorro en la factura de luz con tecnología Inverter compensa su mayor costo de compra inicial, resultando en un beneficio económico clave para los hogares.
Caloventores, radiadores, estufas halógenas y aires acondicionados; los equipos de calefacción eléctricos que se encuentran en el mercado toman incontables formas y funciones. Muchos de estos aparatos además varían de acuerdo a su eficiencia y efectividad al calefaccionar el hogar, así como los gastos que generan al usarlos. Un estudio definió cuál de ellos es el más conveniente.
El gasto en la factura de la luz puede variar notablemente en los meses más fríos y todo depende del dispositivo de calefacción que usemos en el hogar. Muchas familias escogen la calefacción eléctrica como un medio para templar el ambiente, pero en esta categoría la eficiencia energética puede variar significativamente. Según las mediciones de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), hay algunos equipos que pueden gastar solo un cuarto de lo que consumen otros.
Resistencias vs. bombas de calor
Los aparatos eléctricos pueden dividirse en dos grandes grupos: en los que por un lado se encuentran las estufas y placas eléctricas y en el otro los aires acondicionados frío-calor. La diferencia clave radica en que los primeros generan temperatura mediante resistencia mientras que los segundos lo hacen por bomba de calor, es decir, extraen la energía de un ambiente y la trasladan a otro.
Las estufas y placas eléctricas que funcionan con filamentos, como caloventores, radiadores de aceite y equipos infrarrojos (cuarzo, halógenos, mica, vitrocerámicos), suelen ser económicos y portátiles. Sin embargo, consumen mucha energía, a diferencia de los aires acondicionados frío-calor que requieren una mayor inversión pero utilizan la tecnología de bomba de calor que es mucho más eficiente. Estos aparatos multiplican por 4, 5 o hasta 6 el calor entregado respecto a los artefactos a resistencia.
La tecnología más eficiente según un estudio
Según las mediciones de la UNSAM, realizadas en viviendas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y citadas por el medio TN, en una casa de 65 m², calefaccionar con artefactos tradicionales demandó un gasto anual de 6,02 MWh, mientras que con aires acondicionados comunes se necesitaron solo 1,58 MWh: un 73% por debajo. Si se optó por equipos Inverter, el consumo bajó aún más: 1,34 MWh anuales, lo que representó una reducción del 77% que con estufas eléctricas tradicionales.
El resultado económico también fue significativo. En los primeros 10 años de uso, el gasto en energía para calefaccionar con estufas eléctricas rondó los U$S 6.100, frente a U$S 1.600 con un aire común y U$S 1.355 con un Inverter. Así, el ahorro en el uso terminó compensando el mayor costo inicial de los equipos más eficientes.
Las ventajas de los sistemas Inverter
El Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) estableció que los aires acondicionados y particularmente los Inverter son la tecnología más eficiente y de menor gasto, con un ahorro considerable respecto del resto de calefactores eléctricos. Estos últimos equipos usan un compresor de velocidad variable, que ajusta el funcionamiento según la diferencia entre la temperatura deseada y la real, lo que reduce el consumo.
En cambio, los modelos no Inverter funcionan siempre a máxima potencia mientras están encendidos. Según el ENRE, para un uso de 20 horas semanales, un aire de 2.200 frigorías Inverter consume 40,49 kWh al mes, contra 62,29 kWh de uno común. En equipos más grandes, la diferencia es aún mayor.