Un hincha se tatuó la salvada de Paredes frente a Egipto y la reacción del campeón del mundo fue viral

El mismo estremecimiento que ocurrió cuando la pierna del Dibu Martínez logró extenderse lo suficiente como para tapar el tiro inminente de Kolo Muani en la final de Qatar 2022 fue el que sintieron los hinchas cuando Leandro Paredes se metió en el camino de Omar Marmoush y estiró su extremidad lo necesario como para interrumpir la pelota que giraba con destino directo al arco argentino, en el minuto 90, con un empate de 2-2 del que quedaba pendiente una última definición. Fue en ese momento que el 5 hizo lo suyo en un acto casi invisible pero que cambió la dirección del balón y lo desvió hacia la valla contraria, marcando el milagroso 3-2. Una secuencia agónica y espectacular que quedará para el recuerdo en la memoria y en la tinta de un tatuaje de algunos fanáticos.