Mundial 2026

Un hincha se tatuó la salvada de Paredes frente a Egipto y la reacción del campeón del mundo fue viral

Leandro Paredes fue el protagonista de un cierre histórico que cambió el destino del juego y llevó a la Argentina del 0-2 a la victoria.

Se tatuó el quite de paredes.
Se tatuó el quite de paredes. Imagen: Instagram Adriaguilera82
Hace 11 Min

El mismo estremecimiento que ocurrió cuando la pierna del Dibu Martínez logró extenderse lo suficiente como para tapar el tiro inminente de Kolo Muani en la final de Qatar 2022 fue el que sintieron los hinchas cuando Leandro Paredes se metió en el camino de Omar Marmoush y estiró su extremidad lo necesario como para interrumpir la pelota que giraba con destino directo al arco argentino, en el minuto 90, con un empate de 2-2 del que quedaba pendiente una última definición. Fue en ese momento que el 5 hizo lo suyo en un acto casi invisible pero que cambió la dirección del balón y lo desvió hacia la valla contraria, marcando el milagroso 3-2. Una secuencia agónica y espectacular que quedará para el recuerdo en la memoria y en la tinta de un tatuaje de algunos fanáticos.

"Si no se sufre, parece que no vale": Paredes destacó el carácter de la selección argentina para vencer a Egipto

Si no se sufre, parece que no vale: Paredes destacó el carácter de la selección argentina para vencer a Egipto

La hazaña hercúlea de Leandro Paredes durante los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 fue la simplificación de un partido infartante. El quite que cambió el rumbo del destino a otra dirección, a una muy distinta al desenlace trágico que muchos ya imaginaban, lo convirtió en figura del encuentro. La proeza quedó como cabecera de los portales de noticias, pero los seguidores decidieron también inmortalizarla en su piel.

Un milagro grabado en la piel

Así como en los segundos en los que transcurrió aquella maniobra que descolocó a propios y oponentes, en poco tiempo los apasionados también grabaron aquella jugada del milagro. Extendido en el campo de juego que ahora es el cuerpo de un fanático, apoyado sobre la rodilla izquierda, el volante de Boca Juniors traba la pelota en un robo perfecto, sin falta, sin toque, sin interrupciones de juego. En la tinta es solo su silueta y el 5 que lo identifica junto con la albiceleste en la espalda. Esa es la imagen que compartió el usuario de Instagram Adri Aguilera82, quien publicó el proceso de elaboración de su diseño del quite de Paredes.

El joven mencionó a Paredes en una de sus historias y le escribió “sos lo más grande que hay”. El mediocampista vio la foto con el grabado y le puso “me gusta”. Cabe aclarar, según indicaron desde Infobae, que el usuario ya había conocido personalmente al volante en uno de los entrenamientos de Boca Juniors en el predio de Ezeiza, donde le firmó un autógrafo en una de las piernas para hacerse otro tatuaje.

Compartió la reacción de Paredes en su Instagram. Compartió la reacción de Paredes en su Instagram. Imagen: Instagram Adriaguilera82

El pase a la siguiente ronda

El cierre del volante de Boca Juniors fue clave para dar el resultado milagroso del final para la Selección Argentina, que clasificó a cuartos de final después de perder por casi 80 minutos contra Egipto.

"No lo volví a ver, pero se venían muchos y muy rápido. Si sirve para ayudar, bienvenido sea. En el momento no me di cuenta de la magnitud, pero cuando terminó me di cuenta de lo que significó y fue muy gratificante", reconoció el mediocampista de Boca luego del encuentro.

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