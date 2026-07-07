"Si no se sufre, parece que no vale": Paredes destacó el carácter de la selección argentina para vencer a Egipto

La selección argentina volvió a demostrar que sabe sobreponerse a la adversidad. Después de la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial, Leandro Paredes reconoció que el equipo atravesó todo tipo de emociones durante una tarde inolvidable en Atlanta. "Creo que vivimos durante 90 o 95 minutos un montón de sensaciones diferentes. Es parte de esto, es parte del fútbol y es parte de ser argentino también", explicó el mediocampista, todavía con la intensidad del encuentro a flor de piel.