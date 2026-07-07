"Si no se sufre, parece que no vale": Paredes destacó el carácter de la selección argentina para vencer a Egipto

Resumen para apurados
- La selección argentina de fútbol venció 3-2 a Egipto en Atlanta y avanzó a cuartos del Mundial, destacando Leandro Paredes el carácter del equipo ante la adversidad.
- El agónico triunfo 3-2 se dio tras una dura remontada en Atlanta. Paredes agradeció el apoyo de la hinchada y destacó el fuerte compromiso interno del plantel de Scaloni.
- Con el pase a cuartos asegurado, la fortaleza mental y el recambio del plantel serán claves para que Argentina afronte partidos más complejos y busque revalidar su título.
La selección argentina volvió a demostrar que sabe sobreponerse a la adversidad. Después de la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial, Leandro Paredes reconoció que el equipo atravesó todo tipo de emociones durante una tarde inolvidable en Atlanta. "Creo que vivimos durante 90 o 95 minutos un montón de sensaciones diferentes. Es parte de esto, es parte del fútbol y es parte de ser argentino también", explicó el mediocampista, todavía con la intensidad del encuentro a flor de piel.
Para el volante, el sufrimiento terminó siendo una característica de este recorrido mundialista y hasta una marca de identidad del seleccionado. "Si no se sufre parece que no vale, entonces tenemos que estar contentos. Obviamente mañana habrá que pensar en lo que viene porque seguramente tendremos un partido igual o más difícil", afirmó, ya con la clasificación consumada y la mirada puesta en los cuartos de final.
Un mensaje para los hinchas y la competencia interna
Paredes también aprovechó para agradecer el respaldo de los miles de argentinos que acompañan al equipo en cada estadio y de quienes celebran desde el país. "Primero, agradecimiento por todo el cariño que nos dan. Y segundo, que sigan creyendo. Una vez más demostramos que esta selección argentina no los iba a dejar tirados", aseguró, retomando una frase que ya se convirtió en una bandera del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.
El mediocampista, además, volvió a referirse a la competencia interna dentro del plantel y dejó en claro cuál es su postura cada vez que le toca esperar una oportunidad. "Como dije ayer, me entreno todos los días para sentirme titular. Obviamente somos 26 jugadores, el entrenador tiene que decidir por 11 y nosotros estamos preparados", explicó, dejando en evidencia el compromiso colectivo que caracteriza al grupo.
Con la clasificación asegurada y el próximo desafío en el horizonte, Paredes sostuvo que la fortaleza mental será uno de los principales argumentos de la selección argentina para seguir avanzando. El equipo volvió a demostrar que no baja los brazos en los momentos más difíciles y ahora buscará repetir esa receta en la pelea por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.