Se le rompió el televisor antes del Mundial, le prestó el decodificador a un vecino y volvió a imaginar los partidos por radio

El televisor sigue donde siempre estuvo. Nadie lo movió del rincón de la casa donde durante años acompañó las tardes de fútbol. Pero hace tiempo dejó de cumplir su función. Primero desapareció la imagen. Después también el sonido. Humberto Rojas intentó hacerlo funcionar una y otra vez, pero entendió que no habría arreglo antes del Mundial. En otro lugar esa historia terminaría con la compra de un televisor nuevo. En Laguna de Robles, un pequeño paraje de Burruyacu donde muchas veces las prioridades son otras, el final fue distinto. Sacó el decodificador de DirecTV y se lo prestó a su vecino Alejandro Zabala. "Que lo aproveche él", pensó.