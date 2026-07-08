Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor

Los defensores de los procesados cuestionaron con dureza la forma en la que quedaron involucrados sus asistidos. Sostuvieron que la acusación se sustenta en un acto ilegal, ya que la declaración de Palacios se produjo sin la presencia de un abogado defensor ni de una autoridad judicial. Sin embargo, existen antecedentes que respaldan este tipo de procedimientos. En esos casos, las personas que escucharon las manifestaciones del acusado declaran posteriormente como testigos. Eso fue lo que ocurrió en la investigación por el crimen de la comerciante Ana Dominé, ya que uno de los sospechosos reveló a los policías quiénes habían participado en el homicidio cometido en 2020.