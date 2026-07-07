Crimen de barrio Aeropuerto: el horror detrás de un asesinato

¿Qué pasó en esa casa del barrio Aeropuerto? ¿Por qué hubo tanto ensañamiento con esa solitaria mujer? ¿Quiénes son las personas capaces de cometer semejante crimen? Esos son algunos de los interrogantes que aún los investigadores tratan de responderse, a pesar de que el caso va camino a esclarecerse. Por el hecho, ya fueron procesados con prisión preventiva los cinco acusados.
El viernes, después de no haber tenido novedades de Marta Azucena Migliorini, sus familiares comenzaron a buscarla. Matías Ocón, uno de sus sobrinos, se presentó en su domicilio. El vecino Wilson Ángel Palacios (21) le dijo que se quedara tranquilo, que él la había visto por la mañana haciendo compras. Incluso, según surgió en el expediente, intentó llevarle calma al mostrarle que en el Polo Track de la mujer estaba su celular.
Este joven acompañó al pariente de la víctima en lo más difícil: ingresar a la vivienda y encontrar a la mujer brutalmente asesinada en el interior de la casa. Al llegar el fiscal Carlos Sale y los policías lograron un testimonio clave: un habitante de la cuadra dijo que había visto a Palacios el viernes a la madrugada activando el cierre centralizado del Polo Track de la víctima.
“Todo fue muy rápido. De pronto escuchamos los lamentos del sobrino y después llegó la Policía. Mientras corría la noticia de que Doña Marta había sido asesinada, se armó otro revuelo. Los uniformados detuvieron al vecino. No entendíamos nada”, indicó Lucero Rivadeneira, vecina del lugar donde se registró el homicidio.
El sospechoso fue trasladado hasta la comisaría de Banda del Río Salí. Cuando los policías lo requisaban, descubrieron que tenía escondida la llave del auto de la víctima debajo de su ropa interior. “Me mandé una cagada”, les habría dicho Palacios a los policías. Inmediatamente después aclaró que no había estado solo y aportó los nombres de los supuestos cómplices. Minutos después, fueron detenidos Eduardo “Chueco” Santucho (26), Elías Gerez (18), Marcos Suárez (19) y un adolescente de 17 años cuya identidad no se puede revelar.
Horror
“Hace mucho tiempo que no veo tanta violencia contra una persona”, dijo el fiscal Carlos Sale, luego de haber analizado la escena donde fue asesinada la mujer. Un veterano investigador, cuidando sus palabras, explicó que la víctima tenía señales que antes de ser asesinada, la mujer fue golpeada y torturada.
El auxiliar fiscal Miguel Fernández, en la audiencia en contra de los cinco acusados, explicó algunos detalles del crimen. Por ejemplo, reveló que le ataron los pies al picaporte de una puerta para golpearla. Con una tabla, le aplastaron uno de sus brazos. Además, la hirieron mortalmente con una lanza casera (utilizaron un palo con un cuchillo atado en la punta) y le clavaron un puñal en el cuello.
Otro de los datos que genera preguntas entre los investigadores es qué hacía Palacios con la llave del auto. No descartan que después de haber cometido el homicidio lo hayan usado para trasladar lo que podrían haber robado o, directamente, lo utilizaron como medio de transporte. Este es otro detalle que habla de la frialdad de los sospechosos, más aún si se tiene en cuenta que ninguno de ellos tiene antecedentes penales.
El Ministerio Público decidió acusarlos de Homicidio triplemente agravado por criminis causa, por ser perpetrado por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar ensañamiento. Los defensores de los acusados cuestionaron la manera en que quedaron involucrados sus asistidos. “Se cuestionó la legalidad de la declaración espontánea de Palacios, el único que tiene pruebas en su contra”, indicó Ezequiel Prado, que patrocina a Suárez. La jueza Yudith Solórzano aceptó que se les dictara la prisión preventiva por cinco meses, incluido el menor que fue trasladado al “Cura Brochero”.
Trascendió que varios de los imputados declararon. Pero al ser secreta la audiencia -así lo establece el código cuando hay un menor de edad-, no se conoció qué dijeron; sí trascendió que negaron su participación en el hecho y explicaron qué estaban haciendo en el horario en que se registró el crimen. Cuatro de las cinco defensas decidieron impugnar la resolución judicial.
El móvil
Si bien es cierto que en un principio se pensó que el móvil del asesinato fue un robo, los indicios recolectados hasta el momento podrían generar un giro en la causa. Ya se sabía que Migliorini, días antes de ser asesinada, había descubierto a un joven intentando ingresar a su casa saltando una tapia.
La mujer gozaba de una buena situación económica. Tenía buenos ingresos y además, se supo que era dueña de una importante propiedad en Alderetes. Hace no mucho tiempo había adquirido el vehículo con el que se movilizaba. Para los expertos, su situación económica podría haber atraído a los delincuentes.
Pero en la audiencia se conoció otro detalle. La mujer les avisó a sus parientes a través de un audio de WhatsApp que al intruso se le había caído un “fierro” cuando intentó ingresar a su casa y que ella lo habría guardado. No quedó en claro si se refería a una pistola o un pedazo de metal.
Si esta teoría se confirma, los investigadores creen que los acusados ingresaron a la casa a buscar el arma, acaso para evitar que el dueño sea descubierto. Por eso podrían haberla torturado, aunque no descartan que lo hayan hecho para que les dijera dónde estaba una importante suma de dinero que podría haber tenido guardado en la casa.
Ese no es el único misterio. Las pruebas recolectadas hasta el momento complicaron a Palacios. Por la manera en que fue asesinada Migliorini, el autor contó con la colaboración de otras personas. Con las pericias genéticas se sabrá si los detenidos fueron los responsables o hay otros. La investigación está lejos de cerrarse.