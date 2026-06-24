Conflicto en Medio Oriente: evacuan a 11.000 marinos bloqueados en Ormuz

Sin embargo, desmintió unas declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance, al negar que su gobierno haya aceptado invitar a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que supervisen sus sitios nucleares bombardeados por las fuerzas israelíes y estadounidenses durante la guerra de 12 días de junio de 2025.