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Conflicto en Medio Oriente: evacuan a 11.000 marinos bloqueados en Ormuz

Las negociaciones técnicas entre Irán y Estados Unidos pasan a la siguiente fase.

PEAJES. Irán y Omán prestarán “servicios marítimos” en la atestada vía.
PEAJES. Irán y Omán prestarán “servicios marítimos” en la atestada vía.
Hace 4 Hs

TEHERÁN, Irán.- La evacuación de más de 11.000 marinos bloqueados en el estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente ha comenzado ayer, pero persisten los desacuerdos entre Irán y Estados Unidos, en particular sobre el programa nuclear iraní.

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia especializada dependiente de la ONU, anunció un plan de evacuación “para los más de 11.000 marinos que siguen varados en la región” del estrecho de Ormuz.

“Esta operación a gran escala se llevará a cabo en estrecha colaboración con Irán, Omán, el resto de Estados ribereños de la región, Estados Unidos y el sector marítimo”, señaló el secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez.

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para atajar una guerra que dejó miles de muertos, sobre todo en Irán y en Líbano, y sacudió la economía global.

El memorando sentó las bases de unas negociaciones que comenzaron el domingo en Suiza, con la mediación de Pakistán y Qatar.

El objetivo es alcanzar en un plazo de 60 días prorrogables un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales contra Teherán.

Irán confirmó este martes que las conversaciones técnicas ya concluyeron y anunció la creación de cuatro grupos de trabajo para tratar esos temas.

Sin embargo, desmintió unas declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance, al negar que su gobierno haya aceptado invitar a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que supervisen sus sitios nucleares bombardeados por las fuerzas israelíes y estadounidenses durante la guerra de 12 días de junio de 2025.

“No hemos tenido ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica y tampoco prevemos que el Organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la agresión militar estadounidense y sionista”, declaró el portavoz de la diplomacia, Esmail Baqai.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que Irán aceptó “plena y completamente” permitir inspecciones nucleares “al más alto nivel”.

“Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval”, indicó en un mensaje en su red social, Truth Social.

El negociador principal de Irán cree que la circulación por el estrecho de Ormuz -por donde circulaba el 20% de las exportaciones globales de hidrocarburos- no volverá a ser como antes de la guerra.

Servicios marítimos

Irán y Omán anunciaron que prestarán “servicios marítimos”, en el marco de una administración conjunta de esta vía.

La posibilidad de que los buques tengan que pagar una tasa por transitar por Ormuz ganó cuerpo ayer, cuando ambos países anunciaron que están estudiando los “costes” derivados de esos servicios.

“La administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra”, declaró Mohamad Baqer Qalibaf, negociador jefe iraní y presidente del Parlamento.

A su llegada a Emiratos Árabes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recalcó que ningún país tiene permitido cobrar peajes en una vía navegable internacional.

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Emiratos es la primera parada de una gira de Rubio por los Estados del Golfo destinada a mostrar solidaridad con aliados clave que resultaron golpeados por la guerra.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su canciller, Abás Araqchi, viajaron a Pakistán.

Las negociaciones en el complejo Bürgenstock de Suiza alentó la esperanza de una solución duradera al conflicto e hizo caer los precios del petróleo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que había levantado las sanciones a Irán para permitirle producir, vender y suministrar petróleo y productos derivados hasta mediados de agosto.

Como parte de su acuerdo, Washington aceptó desembolsar 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, informó la agencia de noticias iraní Mehr.

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