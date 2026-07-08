Vacaciones de invierno en modo “on”: disfrutá los mejores planes con Club LA GACETA
Llegó julio y su receso invernal que abrió un abanico de propuestas imperdibles en Tucumán. Desde funciones de circo y teatro infantil hasta paseos entre dinosaurios, adrenalina al aire libre y maratones de cine, la tarjeta de los lectores de LA GACETA te invita a vivir una temporada inolvidable compartiendo los mejores momentos en familia o con amigos, y cuidando el bolsillo.
Con el frío haciéndose sentir en Tucumán, la rutina finalmente se toma un respiro para dar paso al esperado descanso. Comienzan las vacaciones de invierno y la pregunta del millón ya resuena en cada casa: ¿y hoy qué hacemos? Para que la respuesta no sea “quedarse en el sillón”, la credencial de Club LA GACETA se convierte este año en el pasaporte ideal para armar una agenda increíble, repleta de espectáculos, adrenalina y paseos pero, sobre todo, aprovechando al máximo el presupuesto gracias a descuentos exclusivos que permiten disfrutar el doble.
El menú de opciones es gigante y empieza con la magia del circo de la mano del Súper Circus Lunara, que durante todo julio (hasta el día 26) plantará su carpa al lado del supermercado Carrefour, en la esquina de avenida Sarmiento y Catamarca, ofreciendo un imperdible 2x1 en entradas para toda la familia.
Si de eventos masivos se trata, los fanáticos de la cultura pop tienen una cita obligada este fin de semana: el sábado 11 y el domingo 12 de julio en la Sociedad Rural de Tucumán con el Mundo Animé - Edición Cómic, un espacio repleto de artistas invitados, concursos, cosplay, historietas, videojuegos, shows, espacios temáticos y actividades interactivas, sumado a una importante feria comercial; un planazo que cuenta con el beneficio de 2x1 en los tickets de ingreso.
La cartelera teatral no se queda atrás en estas vacaciones: las increíbles Gladiadoras Golden Power prometen un show único de destreza en el teatro Alberdi este domingo 12 de julio desde las 17.30, mientras que los amantes de la buena música podrán viajar en el tiempo con Los Nostálgicos el jueves 16 desde las 21 en el Centro Cultural Virla. Para los más chiquitos de la casa, el plan perfecto llegará el viernes 24 de julio a las 17 en el Teatro Municipal Rosita Ávila con “Las Nuevas Aventuras de Minulín”. Todos estos espectáculos cuentan con el beneficio de dos entradas al precio de una.
Para quienes prefieren el clásico plan de invierno que incluye una bolsa gigante de pochoclos, las salas de cine también son una opción. Hay 2x1 en entradas todos los días en Cinemacenter, Cine Atlas y Cines del Solar, mientras que el Cine Sunstar se suma a la movida cinéfila con el mismo beneficio de lunes a miércoles. Además, para los amantes de los misterios de la prehistoria, la fascinante muestra de “Viven Dinosaurios” en el Shopping Portal de Tucumán abre sus puertas con un tremendo 30% de descuento (hasta cuatro entradas por socio) todos los días de la semana, convirtiéndose en una parada obligatoria para los exploradores de todas las edades.
Finalmente, las vacaciones también son la oportunidad ideal para activar el cuerpo y la mente con un toque de aventura. Los lunes y martes podés poner a prueba tu ingenio y el de tus amigos en los desafíos de Escape Room con un 20% de descuento. Si lo tuyo es la adrenalina al aire libre y desafiar a las alturas, el parque aéreo Raki es el destino indicado: allí los socios de Club tienen un beneficio de 2x1 los miércoles, o bien un 30% de descuento si prefieren visitarlo los jueves y viernes.
Beneficios
Pero el invierno no termina acá. Recordá que además de estas propuestas recreativas, Club LA GACETA te acompaña todos los días con ventajas increíbles en gastronomía para tus salidas a comer, momentos de relax, belleza, indumentaria y muchísimos rubros más. Para acceder a cualquiera de estos beneficios, acordate de presentar siempre tu tarjeta física o credencial digital junto a tu DNI al momento de realizar la compra. Las bases y condiciones específicas de cada propuesta podés encontrarlas detalladas en nuestra web: https://club.lagaceta.com.ar/.
¿Todavía no sos socio? No dejes pasar más tiempo ni te pierdas ningún beneficio. Sumate a esta gran comunidad comunicándote de lunes a viernes, de 10 a 17, a través de nuestro correo electrónico club@lagaceta.com.ar o enviando un mensaje directo por WhatsApp al +54 9 3814 08-3349.
Prepará la bufanda, armá tu propia agenda y salí a disfrutar, porque con Club LA GACETA este invierno se vive a pleno.