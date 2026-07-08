Vacaciones de invierno en modo “on”: disfrutá los mejores planes con Club LA GACETA

Para quienes prefieren el clásico plan de invierno que incluye una bolsa gigante de pochoclos, las salas de cine también son una opción. Hay 2x1 en entradas todos los días en Cinemacenter, Cine Atlas y Cines del Solar, mientras que el Cine Sunstar se suma a la movida cinéfila con el mismo beneficio de lunes a miércoles. Además, para los amantes de los misterios de la prehistoria, la fascinante muestra de “Viven Dinosaurios” en el Shopping Portal de Tucumán abre sus puertas con un tremendo 30% de descuento (hasta cuatro entradas por socio) todos los días de la semana, convirtiéndose en una parada obligatoria para los exploradores de todas las edades.