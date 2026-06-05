Club LA GACETA celebró sus 13 años premiando la fidelidad de sus socios
Viajes, cenas, experiencias de bienestar y espectáculos formaron parte de un gran sorteo aniversario que reunió a socios de distintas generaciones. Los ganadores compartieron sus historias, sus planes para disfrutar los premios y el vínculo que mantienen con el Club y con LA GACETA.
Resumen para apurados
- Club LA GACETA celebró en Tucumán su 13° aniversario mediante un gran sorteo especial para premiar la fidelidad de sus socios con viajes, cenas y experiencias de bienestar.
- Los beneficiarios del sorteo, de diversas generaciones, compartieron sus historias y destacaron el uso habitual de la tarjeta de beneficios en sus actividades cotidianas.
- Este hito consolida el vínculo de fidelidad entre el medio tucumano y sus lectores, proyectando una mayor interacción y valor agregado para su comunidad de suscriptores.
El Club LA GACETA está de festejo: cumple 13 años. Y celebró un nuevo aniversario con un sorteo especial para reconocer y premiar la fidelidad de sus socios con experiencias para todos los gustos: desde un viaje en avión y una estadía en Las Termas de Río Hondo hasta cenas, tratamientos de spa, desayunos y entradas para espectáculos.
Detrás de cada premio hubo una historia. Familias, estudiantes, trabajadores y jubilados compartieron la alegría de haber sido favorecidos en un sorteo que, según coincidieron varios de ellos, les permitió ganar algo por primera vez.
El premio más esperado fue el viaje en avión. Claudio Insúa, de 64 años, agente de propaganda médica y socio de Club LA GACETA desde hace años, fue el afortunado ganador. Aunque todavía no definió el destino exacto, ya imagina una escapada a Buenos Aires. “Tengo seis hijos, así que todavía estamos viendo quién me acompaña”, contó entre risas.
“Compro LA GACETA y leo de todo un poco. Es parte de mi vida cotidiana”, comentó. Según detalló usa los beneficios del Club para hacer compras en el supermercado y también para asistir a espectáculos.
Ruggiero Farano y su esposa, Elma, fueron otros de los afortunados ganadores del sorteo aniversario por los 13 años de Club LA GACETA. El premio: una noche de estadía en el Hotel Platino de Las Termas de Río Hondo, un destino que ambos conocen y disfrutan desde hace años.
“Obvio que vamos a ir los dos”, respondió entre risas Ruggiero cuando le preguntaron con quién compartiría el premio. La pareja, de 79 y 73 años respectivamente, aseguró que todavía no definió la fecha del viaje, aunque ya comenzó a planificar la escapada.
Las Termas ocupa un lugar especial en sus vidas. “Cada vez que podemos vamos”, contó Elma. Cuando se les preguntó qué es lo que más les gusta del destino, la respuesta fue sencilla: “Todo. Uno va a pasear, así que se disfruta todo”. La noticia del premio los tomó completamente por sorpresa. “No lo esperábamos”, reconocieron.
Socios de Club LA GACETA desde sus primeros años, recuerdan que se sumaron atraídos por los beneficios y oportunidades que ofrecía la tarjeta. Con el tiempo, el Club se convirtió en una herramienta habitual para sus actividades cotidianas.
“Usamos mucho los descuentos”, señalaron. Entre los beneficios que más aprovechan mencionaron las promociones en cines, comercios y compras en general.
Otros premios
La celebración también tuvo premios gastronómicos. Marcela Chichizola, de 61 años, ganó una cena en Mora y ya sabe quién la acompañará. “La voy a aprovechar para el Día del Padre”, explicó. Socia desde los primeros años del Club, recordó que suele utilizar los beneficios en cines, tintorerías y locales comerciales.
Otro de los ganadores fue Gabriel Anís, de 54 años, quien obtuvo una cena en Zambras, en Las Termas. “Estoy feliz. Es la primera vez que gano algo”, confesó. Planea compartir el premio con su esposa, Sara Valdez, y aprovechar la ocasión para celebrar el reciente cumpleaños de ella y la cercanía del Día del Padre.
Los vouchers para Mares Spa dejaron felices a dos ganadores. Florencia Kerstens, de 31 años, no podía creer que había obtenido un premio. “Uso el Club LA GACETA para todo; me encanta sacarle el jugo. Mi papá compra el diario todos los días porque tiene un bar”, contó.
Luis Alberto Nieva, de 50 años, ganó una sesión de spa y decidió regalársela a Marianela, su hija mayor de 16 años. “Es para ella”, dijo con orgullo. Socio desde hace dos años a través de su afiliación al Club Atlético Tucumán, destacó los descuentos que utiliza habitualmente en librerías y comercios.
Entre los premios se destacó también el de Juan Isasmendi, de 49 años, quien ganó una cena en Costumbres. Su idea es convertirla en una salida romántica junto a su esposa Ana. “Los chicos se quedarán con los abuelos y nosotros vamos a aprovechar”, contó. Padre de tres hijos, aseguró que utiliza frecuentemente los beneficios del Club en cines y comercios cercanos a su hogar.
Eliana Alderete también ganó una cena en Costumbres y piensa compartirla con su pareja.
Para Leonel Rearte, profesor de Historia de 30 años, el premio llegó justo a tiempo. Ganó un desayuno buffet en Mora y planea compartirlo con su familia para celebrar el Día del Padre. Socio a través del Club Atlético Tucumán, admite que aprovecha especialmente los descuentos en artículos deportivos y que sigue de cerca las noticias de deportes y economía.
Los más jóvenes también tuvieron su lugar entre los ganadores. Pía Sposto, estudiante de Arquitectura de 23 años, obtuvo entradas para Love Up! una experiencia inmersiva única: un recorrido interactivo que fusiona arte, tecnología y fantasía a través de salas temáticas.
“No conocía el espectáculo, así que será una sorpresa”, comentó. Llegó al Club gracias a una promoción para estudiantes universitarios y destacó que, además de los beneficios, disfruta recibir y leer las notas de opinión que llegan a su correo electrónico.
Leandro Lescano, estudiante de Licenciatura en Finanzas de 22 años, fue otro de los premiados. También ganó entradas para visitar Love Up! Todavía no decide con quién lo compartirá. Usuario habitual de los descuen, aunque seguramente irá con amigos, según contó. Usuario habitual de los descuentos en cines y restaurantes, aseguró que también aprovecha la suscripción digital para mantenerse informado sobre deportes, economía y actualidad tucumana.
Teresa Moyano tiene 72 años y vive en Monteros. Ella también es una de las afortunadas que obtuvo el premio de Love Up! El entrenimiento le encanta y planea llevar a sus nietas para pasar un día especial con ellas y su hijo. “Soy social del Club LA GACETA desde sus primeros años. Es muy bueno. Me gusta leer el diario papel; todas las secciones. Los domingos me gusta el suplemento literario”, confiesa, feliz porque es la primera vez que gana algo.
Paola Vergara también ganó cuatro entradas para Love Up! “Hermoso el premio. Iré con mi hija y sobrinos a pasar una tarde especial”, contó. Además de ser socia del club, en su casa siguen a diario el entretenimiento de Los Números de Oro. “Lo que más uso son los beneficios para cargar nafta, para comprar ropa, en las librerías y en el súper. Planeo siempre mis compras teniendo en cuenta los descuentos”, detalló. “Quería agradecerles por el sorteo ya que varias familias se vieron beneficiadas con un hermoso regalo”, cerró.