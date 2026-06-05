Club LA GACETA celebró sus 13 años premiando la fidelidad de sus socios

Teresa Moyano tiene 72 años y vive en Monteros. Ella también es una de las afortunadas que obtuvo el premio de Love Up! El entrenimiento le encanta y planea llevar a sus nietas para pasar un día especial con ellas y su hijo. “Soy social del Club LA GACETA desde sus primeros años. Es muy bueno. Me gusta leer el diario papel; todas las secciones. Los domingos me gusta el suplemento literario”, confiesa, feliz porque es la primera vez que gana algo.