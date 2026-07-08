Preestreno de cine: “Moana” recrea sus aventuras mientras prepara otras nuevas

Hace ya 30 años que Disney incursiona en las versiones en actuación real (live action) de clásicos del cine animado. Muchos toman como punto de inicio (luego pausado bastante tiempo) a “101 dálmatas” de 1996, con Glenn Close como la malvada diseñadora de alta costura que quiere hacerse un abrigo de piel con el cuero de los cachorros, pero la historia comienza dos años antes, con “El libro de la selva: la aventura continúa”, dirigida por Stephen Sommers.
Cada incursión en este género es esperada en las salas como una moneda que da vueltas en el aire. Nadie sabe de qué lado va a caer, aunque hasta ahora -y luego de una veintena de estrenos en este subgénero pensado en el público infantil- las críticas han superado los elogios la mayor cantidad de veces.
Pero los famosos estudios siguen empecinados en esta experiencia, sobre todo porque es una apuesta casi segura en la taquillas. Quienes vieron la animación, muchas veces querrán ver la nueva presentación con actores y actrices, aunque más no sea para añorar la anterior y sumar sus propias críticas. Así, aunque la recaudación no llegue a la expectativa creada, es muy improbable que haya pérdida, lo cual es bastante dentro de una realidad compleja para la industria audiovisual global. Asimismo, sirve de relanzamiento de la trama ante eventuales continuidades en formato saga.
En esa línea, hoy es el turno -en preestreno de miércoles- de “Moana”, la célebre historia de una joven hija de un jefe de un pueblo de la antigua Polinesia, que asume la peligros misión de reunir una reliquia mística con la diosa Te Fiti para salvar a su isla de una plaga, para lo cual cuenta con la ayuda de particulares colaboradores, incluyendo al egocéntrico semidios Maui. La trama es original, a partir de mitos polinesios, y vuelve a la pantalla una década después de su producto animado y con un secuela en el medio. Como si esto no fuese suficiente, ya se confirmó que habrá una tercera película dibujada, con una nueva aventura en aguas del Pacífico.
Como característica principal es que el semidios es protagonizado por Dwayne Johnson, quien le puso voz al personaje en el doblaje original en inglés, mientras que Moana es interpretada por la australiana Catherine Laga’aia en su debut cinematográfico. El reparto incluye a John Tui, Frankie Adams y Rena Owen. La dirección es de Thomas Kail (ganador de los premios Emmy y Tony por el musical teatral “Hamilton”) y la composición de la banda sonora estuvo a cargo de Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina y Opetaia Foa´i, en una apuesta que mira a una postulación a los Oscar.
A medida
Sabido es que a Johnson le cae muy bien la comedia de acción y este Maui está hecho a su medida (física y artística); se involucró en este proyecto asumiendo además el rol de productor ejecutivo y debió soportar más de 30 kilos de peso de la prótesis simil piel tatuada y de la frondosa peluca que usó en la filmación (el peso aumentaba cuando se mojaba, lo cual era inevitable en las escenas en el mar). El proceso de vestirlo y maquillarlo implicaba unas dos horas y media, supervisado por el ganador del Oscar Joel Harlow, antes de comenzar cada día de rodaje.
“Hay una libertad cuando actúas, ya sea interpretando o cantando. Fue un ajuste importante trabajar mis emociones a través de ese peso extra, porque representás culturas y personas que fueron navegantes, guerreros, esclavos. A muchos les arrebataron su idioma y sus tierras, pero las recuperaron”, destacó.
La confirmación de los proyectos a futuro fue dada por el propio actor en una rueda de prensa de promoción de la película que hoy llega a las salas argentinas. Durante la premiere mundial, admitió: “Hemos hablado sobre ‘Moana 3’”, y mencionó que la trama estará en manos de Jared Bush y Dane Ledoux Miller, a los que calificó de “increíbles”. Sin embargo, aclaró que todas las energías están puestas en impulsar a la versión en live action y no avanzó en la nueva historia que se contará ni cuándo está previsto su estreno.