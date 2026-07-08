Preestreno de cine: “Moana” recrea sus aventuras mientras prepara otras nuevas

En esa línea, hoy es el turno -en preestreno de miércoles- de “Moana”, la célebre historia de una joven hija de un jefe de un pueblo de la antigua Polinesia, que asume la peligros misión de reunir una reliquia mística con la diosa Te Fiti para salvar a su isla de una plaga, para lo cual cuenta con la ayuda de particulares colaboradores, incluyendo al egocéntrico semidios Maui. La trama es original, a partir de mitos polinesios, y vuelve a la pantalla una década después de su producto animado y con un secuela en el medio. Como si esto no fuese suficiente, ya se confirmó que habrá una tercera película dibujada, con una nueva aventura en aguas del Pacífico.