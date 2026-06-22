¿Cuándo volvemos juntos a Disney, abuelo?

La primera vez que fui fue durante mi luna de miel. Como muchos de mi generación, hoy tengo 64 años, había crecido viendo primero el programa de Disney en la televisión blanco y negro y después sus películas, imaginando esos personajes y soñando con conocer ese mundo. Cuando finalmente pude viajar en 1991, sentí algo difícil de explicar: la sensación de estar entrando en un lugar que, de alguna manera, ya conocía desde siempre.