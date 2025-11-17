Secciones
Disney lanzó el primer adelanto del live-action de Moana y reveló cuándo se estrenara

Dwayne Johnson y Catherine Lagaʻaia se lucieron en las imágenes del nuevo filme.

Hace 44 Min

Disney sorprendió al compartir en sus redes sociales el primer adelanto oficial del live-action de Moana, una de las franquicias más queridas y exitosas de los últimos años.

¿Qué se sabe del live-action de Moana?

El teaser que compartió Disney mostraba a Dwayne Johnson interpretando nuevamente a Maui junto a Catherine Lagaʻaia, quién será Moana en este nuevo filme, que será su debut en la pantalla grande. Esta película mostrará la aventura de la joven al abandonar su isla natal de Motunui para salvar a su pueblo.

El elenco incluirá también a ohn Tui como el padre de Moana, Frankie Adams como la madre, y Rena Owen en el papel de la abuela Gramma Tala. Pero eso no es todo, ya que también anunciaron que Moana estará disponible el próximo 10 de julio de 2026.

¿De qué trató Moana 2?

Con Dwayne "The Rock" Johnson y Auli'i Cravalho como protagonistas, la sinopsis de la película revela que "Tras recibir una inesperada llamada de sus ancestros buscadores de caminos, Moana debe viajar a los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas perdidas hace mucho tiempo para vivir una aventura como nunca antes se había enfrentado".

Moana 2 fue dirigida por David Derrick Jr, Jason Hand y Dana Ledoux Miller, y producida por Christina Chen e Yvett Merino, contó con música de las ganadoras del Grammy Abigail Barlow y Emily Bear, la nominada al Grammy Opetaia Foaʻi y el tres veces ganador del Grammy Mark Mancina.

