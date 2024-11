Nuevas y simpáticas aventuras en “Moana 2”

“Moana está a la vanguardia de una conversación en la que la palabra princesa y la palabra héroe ahora son intercambiables”, dijo Cravalho a BBC News en la premiere del filme en Londres. La joven tenía sólo 16 años cuando debutó como Moana, al que ahora regresa. “Nunca podría haber esperado cuán impactante sería este personaje. Sabía que cambiaría mi vida, pero parece que también ha cambiado la de muchas otras personas: a veces, cuando conozco a niños, me siento como Papá Noel, me miran y me dicen: ‘¡Tú eres Moana!’. ¡Y se lo creen! Y eso me llena el corazón”, contó.