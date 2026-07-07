Mauro Icardi redobló la apuesta contra Yanina Latorre con un durísimo mensaje: "Perdiste toda credibilidad"

Resumen para apurados
- Recientemente, Mauro Icardi criticó con dureza la credibilidad de Yanina Latorre en redes sociales, tras la revelación de detalles sobre su nuevo contrato laboral en Turquía.
- Latorre reveló en televisión que el futbolista firmó un contrato de tres meses con una clínica capilar en Estambul para intentar levantar su prohibición de salida de Argentina.
- El enfrentamiento anticipa nuevas disputas mediáticas, mientras se define el futuro deportivo de Icardi tras quedar libre y resolverse sus conflictos judiciales con Wanda Nara.
La guerra mediática entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, el futbolista utilizó sus redes sociales para responder con dureza a los dichos vertidos en SQP, con un mensaje cargado de acusaciones y descalificaciones personales que volvió a encender el enfrentamiento público.
A través de sus historias, Icardi se dirigió a la conductora por su apellido de soltera, "Aruzza", y la acusó de haber utilizado durante años el espacio mediático para inventar situaciones y victimizarse.
"Queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima", lanzó el delantero, en un mensaje que no solo apuntó contra la figura pública de Latorre, sino también contra su credibilidad y su lugar dentro del mundo del espectáculo.
Las fuertes acusaciones de Mauro Icardi
Lejos de bajar el tono, el futbolista profundizó sus críticas y sostuvo: "Fuiste la 'autora', como te describiste, de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven".
En el mismo texto también hizo referencia a situaciones familiares y sociales, al aludir a supuestas internas que habrían dejado a la conductora fuera de determinados círculos.
"¿Quedaste/quedaron afuera de las reuniones de la familia Ca... porque te fuiste de boca, de copas o porque no te soportan? Esto es solo data de color", escribió.
El desafío que reavivó el enfrentamiento
Antes de finalizar su publicación, Icardi desafió a Yanina Latorre a continuar con el cruce mediático e incluso propuso realizar un enigmático, un formato de intercambio que la presentadora suele utilizar en su programa.
Con un tono desafiante, el delantero cerró el mensaje con una frase que anticipa nuevos capítulos de la disputa: "Mañana te sigo atendiendo Amoooooorrr".
Las polémicas declaraciones de Latorre
Durante la emisión de SQP, Latorre reveló detalles del contrato que Icardi presentó ante la Justicia argentina: un acuerdo para desempeñarse como embajador de una clínica especializada en trasplantes capilares en Estambul. Según explicó, ese vínculo representa una alternativa transitoria mientras el delantero no logra cerrar negociaciones con clubes de Turquía y Arabia Saudita.
En ese contexto, la panelista cuestionó el momento deportivo del jugador y también apuntó contra la exposición que mantiene en las redes sociales, donde -según sostuvo- la ataca de manera reiterada. "Le van a pagar 100.000 euros por estos tres meses. No es nada para alguien que venía de ganar 10 millones al año", reveló.
Mientras el conflicto mediático escalaba, la situación profesional de Icardi también atravesó un giro importante. Tras concluir su vínculo con el club turco, el delantero quedó en condición de futbolista libre, lo que abrió distintas especulaciones sobre cuál será su próximo destino en el fútbol.
De acuerdo con lo informado por Yanina Latorre, el atacante firmó un contrato como embajador de una clínica de trasplantes capilares ubicada en Estambul. La documentación presentada ante la Justicia argentina establece que el acuerdo tendrá vigencia durante tres meses, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Además, el convenio obliga al futbolista a visitar la clínica al menos dos veces por mes y a generar contenido promocional que deberá publicar en sus redes sociales. "Es el mismo lugar al que fue la China y publicó en sus redes", agregó.
Según leyó la conductora al aire, el contrato también especifica que Icardi deberá mantener una conducta profesional y abstenerse de realizar acciones que puedan afectar la imagen de la empresa. Asimismo, asumió el compromiso de participar en campañas publicitarias y difundir ese contenido a través de sus cuentas oficiales.
La firma de este acuerdo no tendría únicamente un objetivo laboral. Siempre según la información difundida por Latorre, la presentación del contrato ante la Justicia argentina buscaba levantar la prohibición de salida del país que pesaba sobre el futbolista. Esa restricción estaba vinculada a una deuda alimentaria que mantenía con Wanda Nara.