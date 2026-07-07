Mauro Icardi redobló la apuesta contra Yanina Latorre con un durísimo mensaje: "Perdiste toda credibilidad"

De acuerdo con lo informado por Yanina Latorre, el atacante firmó un contrato como embajador de una clínica de trasplantes capilares ubicada en Estambul. La documentación presentada ante la Justicia argentina establece que el acuerdo tendrá vigencia durante tres meses, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Además, el convenio obliga al futbolista a visitar la clínica al menos dos veces por mes y a generar contenido promocional que deberá publicar en sus redes sociales. "Es el mismo lugar al que fue la China y publicó en sus redes", agregó.