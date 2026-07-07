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De fabricar 22.000 pares de zapatillas por día a bajar las persianas: el final de Dass en Misiones

La fábrica de Eldorado dejará de operar el 17 de julio tras casi dos décadas de actividad. En su mejor momento llegó a emplear a 1.500 personas y fue una de las principales productoras de calzado deportivo del país.

De fabricar 22.000 pares de zapatillas por día al cierre definitivo: el final de Dass en Misiones
De fabricar 22.000 pares de zapatillas por día al cierre definitivo: el final de Dass en Misiones
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La empresa Dass cerrará definitivamente su planta de calzado en Eldorado, Misiones, el 17 de julio, despidiendo a 150 empleados debido a la fuerte caída del consumo interno.
  • Fundada en 2007, la fábrica llegó a emplear a 1.500 personas en 2015. Sin embargo, desde 2018 sufrió una constante reestructuración por la caída de pedidos que redujo su personal.
  • El cierre de Dass golpea la economía de Eldorado y refleja la crisis de la industria nacional de calzado ante la apertura de importaciones y la pérdida del poder adquisitivo.
Resumen generado con IA

La empresa Dass cerrará de manera definitiva su planta ubicada en Eldorado, Misiones, el próximo 17 de julio, una decisión que dejará sin empleo a 150 trabajadores y pondrá fin a casi 20 años de actividad industrial en el norte de la provincia. La fábrica, que en su etapa de mayor expansión producía 22.000 pares de zapatillas por día, fue durante años uno de los principales motores del empleo privado en la región.

La medida fue comunicada este lunes al personal y confirmada por el delegado de la planta y representante de UTICRA, Gustavo Melgarejo. Según explicó el dirigente sindical, los trabajadores despedidos cobrarán las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con la legislación laboral vigente antes de la reciente reforma del régimen laboral.

Por qué cierra la planta de Dass en Misiones

Desde la empresa señalaron que el cierre responde a la fuerte caída de la actividad productiva que atraviesa la industria del calzado. Entre los principales factores mencionaron la retracción del consumo interno, la disminución de la demanda y el complejo escenario económico que afecta al sector.

La decisión genera preocupación no solo entre los empleados y sus familias, sino también en toda la comunidad de Eldorado, ya que la planta representó durante años una de las principales fuentes de empleo privado y desarrollo económico de la zona.

La historia de Dass en Eldorado

La llegada de Dass a Eldorado se produjo en 2007, a partir de un acuerdo de comodato impulsado por el Gobierno de Misiones. La planta comenzó sus operaciones con apenas ocho trabajadores y, antes de finalizar ese año, ya empleaba a unos 30 operarios.

Con el paso del tiempo, la fábrica experimentó un crecimiento sostenido hasta convertirse en una de las industrias más importantes de la provincia. Su mejor momento llegó en 2015, cuando alcanzó niveles récord de producción y empleo.

En aquella etapa, la planta fabricaba alrededor de 22.000 pares de zapatillas por día, trabajaba en tres turnos y contaba con aproximadamente 1.500 empleados, consolidándose como una de las mayores fábricas de calzado deportivo de Argentina.

Del crecimiento a los despidos

El proceso de retracción comenzó entre 2018 y 2019, cuando la caída de los pedidos obligó a la empresa a iniciar una reestructuración. Durante ese período se produjeron más de 170 despidos y se implementaron programas de retiros voluntarios para reducir la plantilla.

En 2021, Dass había anunciado nuevas inversiones para reactivar líneas de producción destinadas al ensamblado de marcas internacionales, una iniciativa que despertó expectativas de recuperación del empleo.

Sin embargo, ese repunte nunca logró consolidarse. En los últimos años la producción continuó disminuyendo y la dotación de personal se redujo hasta quedar en apenas 150 trabajadores, una décima parte de los puestos que llegó a generar en su mejor momento.

El impacto del cierre de Dass

El cierre definitivo de la planta se produce en un contexto marcado por la apertura de las importaciones, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo, factores que golpearon con fuerza a la industria nacional del calzado.

Con el cese de actividades de la fábrica de Eldorado, Misiones pierde uno de sus establecimientos industriales más emblemáticos y 150 familias deberán afrontar las consecuencias de una decisión que pone fin a una historia que durante casi dos décadas fue símbolo del desarrollo productivo y laboral de la provincia.

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