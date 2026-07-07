De fabricar 22.000 pares de zapatillas por día a bajar las persianas: el final de Dass en Misiones

La empresa Dass cerrará de manera definitiva su planta ubicada en Eldorado, Misiones, el próximo 17 de julio, una decisión que dejará sin empleo a 150 trabajadores y pondrá fin a casi 20 años de actividad industrial en el norte de la provincia. La fábrica, que en su etapa de mayor expansión producía 22.000 pares de zapatillas por día, fue durante años uno de los principales motores del empleo privado en la región.