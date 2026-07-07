Con un nuevo gol de Lionel Messi, ¿Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026?

El Mundial 2026 empieza a meter quinta a fondo. Sin embargo, la Copa no es el único foco de atención en Norteamérica. La pelea por terminar como el máximo artillero del certamen también está al rojo vivo, con las principales figuras del planeta respondiendo a puros goles. Lionel Messi volvió a subirse a lo más alto de la tabla en soledad tras convertir un gol clave en la gran remontada por 3-2 ante Egipto en los octavos de final, llegando a los ocho gritos en lo que va de la Copa del Mundo. Con este festejo, el capitán argentino volvió a quedar por encima de Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes lo persiguen de cerca con siete tantos cada uno.
El acecho de los gigantes y el peso de las potencias
Por el lado del atacante francés, Mbappé viene de estampar el gol con el que Francia bajó a Paraguay, sellando el pasaje de "Les Bleus" a la ronda de los mejores ocho. En tanto, el noruego Erling Haaland había quedado un escalón rezagado con cinco conquistas tras festejar previamente frente a Costa de Marfil. Sin embargo, el implacable delantero metió un tremendo doblete para eliminar a Brasil y se catapultó directamente a los puestos de vanguardia. Un paso más abajo aparece el inglés Harry Kane, quien cambió por gol un penal ante México y ya se posiciona con seis gritos en su cuenta personal.
Oyarzabal y Bellingham se meten en la conversación
Un pelotón un poco más retrasado, compuesto por Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal se mantiene expectante con cuatro anotaciones en el torneo. En ese lote, el atacante de "La Roja" se está consolidando como una de las grandes revelaciones del Mundial y es, hasta el momento, el futbolista con mejores registros dentro de la plantilla de España. Oyarzabal hizo valer el doblete que le marcó a Arabia Saudita en la segunda fecha de la fase de grupos y los otros dos tantos que le metió a Austria en la instancia de los 16avos de final. A este selecto grupo de los cuatro goles se sumó recientemente el británico Jude Bellingham, gracias al doblete que le clavó a México para estirar su gran presente.