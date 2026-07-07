Con un nuevo gol de Lionel Messi, ¿Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026?

Oyarzabal y Bellingham se meten en la conversación

Un pelotón un poco más retrasado, compuesto por Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal se mantiene expectante con cuatro anotaciones en el torneo. En ese lote, el atacante de "La Roja" se está consolidando como una de las grandes revelaciones del Mundial y es, hasta el momento, el futbolista con mejores registros dentro de la plantilla de España. Oyarzabal hizo valer el doblete que le marcó a Arabia Saudita en la segunda fecha de la fase de grupos y los otros dos tantos que le metió a Austria en la instancia de los 16avos de final. A este selecto grupo de los cuatro goles se sumó recientemente el británico Jude Bellingham, gracias al doblete que le clavó a México para estirar su gran presente.