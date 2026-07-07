Copa del Mundo

Con un nuevo gol de Lionel Messi, ¿Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026?

El astro rosarino marcó el empate parcial frente a Egipto y sigue firme en la lucha por ganar el Botín de Oro del certamen.

EL MEJOR. Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026.
EL MEJOR. Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026.
Hace 9 Min

El Mundial 2026 empieza a meter quinta a fondo. Sin embargo, la Copa no es el único foco de atención en Norteamérica. La pelea por terminar como el máximo artillero del certamen también está al rojo vivo, con las principales figuras del planeta respondiendo a puros goles. Lionel Messi volvió a subirse a lo más alto de la tabla en soledad tras convertir un gol clave en la gran remontada por 3-2 ante Egipto en los octavos de final, llegando a los ocho gritos en lo que va de la Copa del Mundo. Con este festejo, el capitán argentino volvió a quedar por encima de Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes lo persiguen de cerca con siete tantos cada uno.

El acecho de los gigantes y el peso de las potencias

Por el lado del atacante francés, Mbappé viene de estampar el gol con el que Francia bajó a Paraguay, sellando el pasaje de "Les Bleus" a la ronda de los mejores ocho. En tanto, el noruego Erling Haaland había quedado un escalón rezagado con cinco conquistas tras festejar previamente frente a Costa de Marfil. Sin embargo, el implacable delantero metió un tremendo doblete para eliminar a Brasil y se catapultó directamente a los puestos de vanguardia. Un paso más abajo aparece el inglés Harry Kane, quien cambió por gol un penal ante México y ya se posiciona con seis gritos en su cuenta personal.

Oyarzabal y Bellingham se meten en la conversación

Un pelotón un poco más retrasado, compuesto por Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal se mantiene expectante con cuatro anotaciones en el torneo. En ese lote, el atacante de "La Roja" se está consolidando como una de las grandes revelaciones del Mundial y es, hasta el momento, el futbolista con mejores registros dentro de la plantilla de España. Oyarzabal hizo valer el doblete que le marcó a Arabia Saudita en la segunda fecha de la fase de grupos y los otros dos tantos que le metió a Austria en la instancia de los 16avos de final. A este selecto grupo de los cuatro goles se sumó recientemente el británico Jude Bellingham, gracias al doblete que le clavó a México para estirar su gran presente.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los medios brasileños fulminaron a la Canarinha tras la eliminación del Mundial 2026

Los medios brasileños fulminaron a la Canarinha tras la eliminación del Mundial 2026

Carlo Ancelotti rompió el silencio tras la eliminación de Brasil: Hay que digerir la derrota

Carlo Ancelotti rompió el silencio tras la eliminación de Brasil: "Hay que digerir la derrota"

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: el duro golpe que pone en duda el futuro de Carlo Ancelotti

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: el duro golpe que pone en duda el futuro de Carlo Ancelotti

Las cuatro armas vikingas con las que Noruega se ilusiona para tumbar a Brasil en el Mundial 2026

Las cuatro armas "vikingas" con las que Noruega se ilusiona para tumbar a Brasil en el Mundial 2026

Erling Haaland reveló el secreto de sus goles tras eliminar a Brasil: Es un don de Dios

Erling Haaland reveló el secreto de sus goles tras eliminar a Brasil: "Es un don de Dios"

Más visto en Mundial 2026
Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
1

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026
2

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Confirmado: el 11 titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026
3

Confirmado: el "11" titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar
4

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

“Te amo, abuelo”: la emoción de un chico tucumano que espera ver el partido de Argentina en familia
5

“Te amo, abuelo”: la emoción de un chico tucumano que espera ver el partido de Argentina en familia

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia
6

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Más Noticias
“Te amo, abuelo”: la emoción de un chico tucumano que espera ver el partido de Argentina en familia

“Te amo, abuelo”: la emoción de un chico tucumano que espera ver el partido de Argentina en familia

Confirmado: el 11 titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Confirmado: el "11" titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Comentarios