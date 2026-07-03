Canadá-Marruecos, por el Mundial 2026: horario y cómo ver los octavos de final

Por su parte, Marruecos llega con el pecho inflado, consolidado como una potencia emergente bajo el mando de Mohamed Ouahbi. Los “Leones del Atlas”, flamantes campeones de la Copa de África este año, clasificaron como escoltas en el Grupo C tras cosechar siete puntos: empataron con Brasil (1-1) y vencieron a Escocia (1-0) y Haití (4-2). Su boleto a octavos fue una batalla épica ante Países Bajos; tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario gracias a un gol agónico a los 91’, el histórico arquero Yassine Bounou se vistió de héroe en una tanda de penales increíble que terminó 3-2. Con figuras de élite como Ismael Saibari, flamante refuerzo del Bayern Múnich, los africanos quieren repetir las semifinales de la última cita máxima. El ganador de esta llave esperará en los cuartos de final por el vencedor del cruce entre Francia y Paraguay.