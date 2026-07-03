Canadá-Marruecos, por el Mundial 2026: horario y cómo ver los octavos de final

El Mundial 2026 ya entró en su etapa más vibrante y los octavos de final prometen máxima tensión. Este sábado, desde las 14, Canadá y Marruecos se verán las caras en el Houston Stadium (NRG Stadium) en un duelo de eliminación directa que marcará un antes y un después para el futuro de ambos en el torneo. Los dos seleccionados superaron con creces el filtro de los grupos y de los 16avos, y ahora buscarán meterse de manera legítima entre los mejores ocho equipos del planeta.
Solo pasaron tres años y medio desde su último enfrentamiento oficial, en el Mundial de Qatar 2022, cuando Marruecos se impuso por 2-1 a Canadá en la fase de grupos para encaminar su histórico viaje hacia las semifinales. Desde entonces, el panorama cambió drásticamente. Canadá, bajo la conducción táctica del estadounidense Jesse Marsch, experimentó un crecimiento sostenido que incluyó las semifinales de la Copa América 2024. Los norteamericanos ya no dependen exclusivamente de la jerarquía de Alphonso Davies; hoy consolidan un plantel con personalidad competitiva y roce internacional.
Los norteamericanos sufrieron para llegar a esta instancia. Tras ser segundos en el Grupo B (igualaron 1-1 con Bosnia, aplastaron 6-0 a Qatar y cayeron 2-1 ante Suiza), demostraron su temple en 16avos de final al vencer de forma agónica a Sudáfrica por 1-0 con un tremendo zapatazo de su capitán, Stephen Eustáquio, a los 92’.
Por su parte, Marruecos llega con el pecho inflado, consolidado como una potencia emergente bajo el mando de Mohamed Ouahbi. Los “Leones del Atlas”, flamantes campeones de la Copa de África este año, clasificaron como escoltas en el Grupo C tras cosechar siete puntos: empataron con Brasil (1-1) y vencieron a Escocia (1-0) y Haití (4-2). Su boleto a octavos fue una batalla épica ante Países Bajos; tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario gracias a un gol agónico a los 91’, el histórico arquero Yassine Bounou se vistió de héroe en una tanda de penales increíble que terminó 3-2. Con figuras de élite como Ismael Saibari, flamante refuerzo del Bayern Múnich, los africanos quieren repetir las semifinales de la última cita máxima. El ganador de esta llave esperará en los cuartos de final por el vencedor del cruce entre Francia y Paraguay.
Formaciones y dónde ver en vivo
CANADÁ: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba y Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi y Neil El Alynaoui; Brahim Díaz y Azzedine Ounahi; Bilal El Khanouss e Ismael Salibari.
DT: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
Estadio: Houston. Por TV: D Sports.