Cada cuánto tiempo se deben lavar las fundas y las almohadas para cuidar la salud

Sin embargo, el problema no se limita a la superficie. Parte de este alarmante escenario fue publicado en un artículo de CNN titulado "¿Con qué frecuencia deberías lavar todo?", donde se advierte que el propio relleno textil es un foco de riesgo invisible. Según indica el artículo, "un estudio reveló que 16 especies de hongos pueden vivir en una almohada promedio, y que el relleno atrae a los ácaros del polvo que causan alergias". Por este motivo, los especialistas sugieren lavar la almohada completa entre dos y cuatro veces al año.