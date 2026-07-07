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Cada cuánto tiempo se deben lavar las fundas y las almohadas para cuidar la salud

Tanto las fundas como las almohadas deben lavarse con cierta frecuencia, así como se debe comprender cuál es su tiempo de vida útil.

Cada cuánto lavar fundas y almohadas.
Cada cuánto lavar fundas y almohadas. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos recomiendan lavar las fundas de almohada semanalmente y las almohadas de dos a cuatro veces al año para evitar la acumulación de bacterias y alérgenos en el hogar.
  • El contacto diario acumula saliva, piel muerta y ácaros. Se aconseja lavarlas con agua caliente, doble enjuague y secarlas con pelotas de tenis para mantener su forma esponjosa.
  • Esta práctica previene brotes de acné, alergias y problemas cervicales. Además, los especialistas recuerdan que las almohadas vencen y deben ser reemplazadas cada uno o dos años.
Resumen generado con IA

Muchas veces al limpiar nos enfocamos en los pisos, los muebles o la desinfección de la cocina. Sin embargo, hay un rincón que usamos todas las noches y que frecuentemente pasa inadvertido en la rutina de aseo: las fundas de la almohada. Aunque parezcan limpias a simple vista, la realidad es que la cama puede convertirse en el escenario ideal para que bacterias, virus y humedad se acumulen diariamente.

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El contacto directo y prolongado con el rostro vuelve a estas prendas especialmente vulnerables. Mientras dormimos, depositamos en ellas restos de piel muerta, saliva, la grasitud natural del cabello y productos cosméticos, creando un ecosistema perfecto para la proliferación de ácaros. Esta acumulación invisible no solo atenta contra la higiene general, sino que daña directamente el cutis, pudiendo provocar brotes de acné, alergias o resequedad inesperada.

La frecuencia ideal según los expertos

Aunque la costumbre generalmente indique cambios de forma semanal, los especialistas sugieren ajustar los plazos según las necesidades individuales. De acuerdo con recomendaciones compartidas por expertos entrevistados por CNN, lo ideal es cambiar las sábanas y fundas una vez por semana como mínimo, buscando hacerlo con una frecuencia aún mayor si es posible.

Para quienes buscan cuidar meticulosamente su piel o sufren de ciertas condiciones, el margen se acorta. Expertos aconsejan lavar cada tres o cuatro días, dependiendo de si usted suda mucho, tiene caspa o está en verano, una pauta fundamental que resguarda la salud capilar y cutánea frente a la exposición constante de residuos nocturnos.

El impacto directo en la salud de la piel

Muchas veces invertimos tiempo y dinero en cremas de última generación, pero olvidamos el factor ambiental. La página especializada en bienestar Glamour detalla que uno de los errores más comunes que boicotean el cuidado del rostro es, justamente, la suciedad acumulada en la superficie donde apoyamos la cabeza. Cambiar la funda cada siete días puede resultar insuficiente si entran en juego variables como la sudoración excesiva o la falta de lavado del cabello antes de acostarse.

Sin embargo, el problema no se limita a la superficie. Parte de este alarmante escenario fue publicado en un artículo de CNN titulado "¿Con qué frecuencia deberías lavar todo?", donde se advierte que el propio relleno textil es un foco de riesgo invisible. Según indica el artículo, "un estudio reveló que 16 especies de hongos pueden vivir en una almohada promedio, y que el relleno atrae a los ácaros del polvo que causan alergias". Por este motivo, los especialistas sugieren lavar la almohada completa entre dos y cuatro veces al año.

El truco casero para un lavado perfecto

Para higienizarlas correctamente sin arruinarlas, el secreto está en utilizar el ciclo delicado del lavarropas con agua caliente y detergente líquido, ya que el jabón en polvo suele dejar residuos molestos. Un gran consejo es lavar dos unidades al mismo tiempo para equilibrar el peso del tambor. Al finalizar, es clave programar un doble ciclo de enjuague para eliminar cualquier rastro químico.

El secado es el paso final para evitar la humedad interna. Lo ideal es meterlas a la secadora a temperatura baja junto a dos pelotas de tenis limpias, un truco infalible para que recuperen su forma esponjosa y no queden apelmazadas. Finalmente, los expertos en salud explican que, además de los lavados, las almohadas tienen fecha de vencimiento y también deben cambiarse cada uno o dos años si muestran signos de desgaste, malos olores persistentes o dolores cervicales.

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