Cómo eliminar los granos de la espalda de forma fácil y rápida

La lucha contra los granitos no conoce límites. A menudo, estos molestos visitantes hacen su aparición en las áreas más inesperadas del cuerpo, como la espalda y los glúteos, generando incomodidad y el deseo instantáneo de eliminarlos. ¿Cómo enfrentar este desafío? Aquí te presentamos una serie de consejos y remedios caseros para combatir la aparición de granos en estas zonas problemáticas.
¿Por qué aparecen los granos en la cola?
Los granos en los glúteos pueden surgir por diversas razones, siendo la foliculitis una de las principales causas. Esta inflamación de los folículos pilosos puede desencadenar la aparición de granos rojos y con pus, siendo causada por factores como la irritación de la piel, la fricción o la falta de higiene.
Para combatirla, es fundamental mantener la piel limpia, evitar rascarse y, en caso necesario, buscar asesoramiento dermatológico para recibir tratamiento adecuado.
Prevenir granitos: alimentación y hábitos
Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y agua, puede contribuir a mantener la piel saludable y prevenir la aparición de granos.
Además, evitar pasar largos periodos de tiempo sentado y optar por ropa que permita una adecuada ventilación puede reducir la acumulación de sebo en los poros y, por ende, la formación de granitos.
Ácido salicílico para combatir el acné
El acné no se limita al rostro, también puede manifestarse en otras áreas del cuerpo, incluyendo los glúteos.
Para combatirlo, se pueden utilizar productos para el cuidado de la piel que contengan ácido salicílico o peróxido de benzoilo, además de mantener la zona limpia y libre de impurezas.
Consejos para prevenir granos en la espalda
La obstrucción de los poros y la acumulación de sebo son algunas de las causas principales de los granos en la espalda. Para prevenir su aparición, es importante mantener la piel limpia y utilizar técnicas de limpieza suaves, evitando el uso de esponjas sobre los granos para evitar infecciones.
Limpieza con jabón neutro o rodaja de limón: Utilizar jabón neutro sin perfumes para limpiar la espalda y evitar el uso de esponjas sobre los granos. También se puede probar limpiar la espalda con una rodaja de limón por las noches para equilibrar el pH de la piel.
Talco de lavanda: Aplicar talco de lavanda durante el día para evitar la humedad en la espalda. Este antibacterial natural puede ayudar a combatir los granos y los puntos negros.
Exposición al sol con protección: La exposición al sol y al aire libre puede ayudar a secar los granitos en la espalda. Sin embargo, es importante utilizar protector solar para proteger la piel de los daños causados por los rayos UV.