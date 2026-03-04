La señal en sábanas y almohadas que puede ser indicador de cáncer

Argentina es el quinto país de Latinoamérica con más cantidad de casos de cáncer, lo que la ubica dentro de los países del mundo con incidencia de cáncer media-alta. Esta enfermedad, que puede llegar a ser mortal, también puede prevenirse con chequeos periódicos y estando alertas ante algunas señales.
Hay algunos síntomas que pueden ser indicadores de que algo no funciona bien. Al percibirlos, es importante consultar con un médico para chequear su origen. Se trata de sangrados inexplicables, bultos en lugares en los que antes no estaban, e incluso algunas manifestaciones en la piel. También pueden ser señales la fatiga y la pérdida de peso.
La señal en las sábanas que puede indicar cáncer
El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido indica que existe un síntoma menos conocido que se puede detectar en la cama después de dormir. Se trata de la sudoración nocturna, que aparece en muchos casos y es parte de la regulación normal de temperatura del cuerpo. Pero en algunos puede ser un llamado de atención.
Al parecer, la infección es una de las causas más comunes de sudoración en personas con cáncer. Esta puede causar altas temperaturas en el cuerpo –aunque la habitación donde nos encontremos permanezca fresca– lo que provocará sudoración para tratar de reducirla.
Los sudores en la noche pueden ser producidos por infecciones o por efectos secundarios de ciertos medicamentos, según la organización Cancer Research UK. También suelen aparecer en las mujeres que alcanzan la edad de la menopausia.
Es importante destacar que hay diferentes tipos de cáncer que pueden ocasionar este síntoma en los pacientes afectados. Por ejemplo, los tumores carcinoides, el cáncer de hueso, cáncer de próstata o de riñón son algunos de los ejemplos que dan lugar a una transpiración excesiva.