Macron pide que Europa reaccione a la crítica de Estados Unidos, Rusia y China

Resumen para apurados
- En Atenas, Emmanuel Macron pidió hoy una reacción de la Unión Europea ante las críticas de EE.UU., Rusia y China, buscando fortalecer la defensa naval y la autonomía del bloque.
- La visita de dos días a Grecia ocurre tras bombardeos en Chipre y tensiones en el estrecho de Ormuz. Macron calificó a otros líderes como opuestos, aunque ve a EE.UU. como un aliado.
- El encuentro refuerza la soberanía europea frente a la OTAN y anticipa un rol más activo de la UE en conflictos de Medio Oriente para proteger la estabilidad económica mundial.
ATENAS, Grecia.- El presidente francés Emmanuel Macron pidió en Atenas una “reacción” ante las críticas de Estados Unidos, Rusia y China a los europeos.
Macron llegó ayer a Grecia para una visita de dos días, destinada a reforzar la colaboración de defensa con ese aliado clave en materia naval, en momentos en que la libertad de navegación se ha visto fuertemente afectada en el Golfo.
En una conversación en inglés con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, Macron habló de “un presidente estadounidense, un presidente ruso y un presidente chino”, “ferozmente opuestos a los europeos”.
Aunque pareció situar a Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en la misma categoría de oponentes al Viejo Continente, también subrayó que el presidente de Estados Unidos sigue siendo un “aliado”, aun cuando no siempre sea “fiable” o “previsible”.
“Este podría ser el momento europeo”, insistió Macron, reafirmando, como viene haciendo desde principios de año, que la Unión Europea sí es un socio fiable y previsible.
“Dimensión europea”
Mitsotakis hizo hincapié en el compromiso de países del bloque en apoyarse mutuamente “en caso de posible amenaza”, previsto por el Tratado de la Unión Europea.
“Nosotros no nos apoyamos solamente en la OTAN, sino que también hay una fuerte dimensión europea”, dijo, refiriéndose a Chipre.
A principios de marzo, varios buques europeos, incluyendo uno francés y otro griego, fueron desplegados cuando una base británica situada en Chipre fue alcanzada por un bombardeo, en medio de la guerra en Medio Oriente. Hoy, ambos mandatarios deberían abordar ese conflicto y el bloqueo que sufre el estrecho de Ormuz, tanto por Irán como por Estados Unidos, que socava la economía mundial.