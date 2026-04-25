Macron pide que Europa reaccione a la crítica de Estados Unidos, Rusia y China

A principios de marzo, varios buques europeos, incluyendo uno francés y otro griego, fueron desplegados cuando una base británica situada en Chipre fue alcanzada por un bombardeo, en medio de la guerra en Medio Oriente. Hoy, ambos mandatarios deberían abordar ese conflicto y el bloqueo que sufre el estrecho de Ormuz, tanto por Irán como por Estados Unidos, que socava la economía mundial.