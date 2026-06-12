Francia teme una injerencia extranjera en las elecciones

Viginum detectó cuatro operaciones: dos de cuentas prorrusas, otra de una empresa vinculada a un ex miembro de los servicios de inteligencia israelíes y otra de un actor no estatal desde Vietnam con fines “lucrativos”. Respecto a las atribuidas a redes prorrusas, una iba dirigida contra el candidato macronista a la alcaldía de París, Pierre-Yves Bournazel, y la otra consistía en la creación de falsos sitios de prensa local francesa, precisa un informe publicado ayer.