María Eugenia Ritó reapareció y habló de su lucha contra las adicciones: "Estuve muerta"

Ritó abrió su corazón y habló de su lucha contra la adicciones

“Estuve muerta. Te puedo asegurar que estuve muerta. Te saca el alma, te saca la vida, dejás de ser vos. Le pedí a Dios, me pasaba por eso que no podía volver al medio porque abría la ventana, me miraba al espejo y me pasaba que decía ‘tengo dos ojos, dos piernas, loca salí a caminar’, pero yo no podía”, sostuvo.