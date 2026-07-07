¿Hay feriado puente el 10 de julio? Quiénes tendrán fin de semana largo y cómo se paga el viernes

Resumen para apurados
- El gobierno argentino decretó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, creando un fin de semana largo tras el feriado patrio del 9 de julio.
- El jueves 9 es feriado inamovible con pago doble. Para el viernes 10, día no laborable, el trabajo es optativo para el empleador y se abona con salario simple si se asiste.
- La medida busca impulsar el turismo nacional. Aunque el sector público y los bancos no atenderán, el impacto en el sector privado dependerá de la decisión de cada empresa.
Próximo a una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional, surgen las dudas por el día siguiente, el 10 de julio. Mientras que el jueves es un feriado nacional inamovible y una celebración sumamente importante para nuestro país, el viernes tendrá sus particularidades ya que este día entra en la categoría de no laborable.
A principio de año, la Jefatura de Gabinete de Ministros encargada de las políticas nacionales en turismo y relación con las provincias estableció cuál era el cronograma de Feriados Nacionales con todas las conmemoraciones históricas, feriados inamovibles y trasladables, días no laborables así como fines de semana largos del año. El 9 de julio se rige por la norma de Establecimientos de Feriados y Fines de Semana Largos y, como dicta la ley N° 27.399, esta es una fecha inamovible del esquema oficial.
De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, por lo que dichos trabajadores no deberán prestar servicios y aún así percibirán el salario correspondiente. El 9 de julio será por lo tanto una jornada sin tareas que, en caso de realizar alguna labor, deberá recompensarse con una remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual, es decir, el pago doble por la prestación.
¿Es feriado el 10 de julio?
Sin embargo, el viernes 10 de julio se establece en el cronograma nacional como un día no laborable que, según la ley 27.399 en el apartado de Fines de Semana Largos, determina que se pueden fijar hasta tres días de este estatuto anualmente para promover la actividad turística y que coincidan con lunes o viernes. En este caso el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines.
Al ser un día no laborable y según establece la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados que presten servicio recibirán un salario simple. En caso de que el empleador optase por tomar la fecha de esta naturaleza, el jornal será igualmente abonado al trabajador.
De esta manera, el jueves 9 de julio, Día de la Independencia, estará acompañado por una jornada especial el viernes 10, lo que permitirá que numerosos argentinos disfruten de cuatro días consecutivos de descanso.
¿Quiénes tendrán fin de semana largo?
En general, los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales suelen adherir a los días no laborables con fines turísticos. También es habitual que la actividad bancaria se vea suspendida durante estas jornadas.
En el sector privado, en cambio, la situación varía según cada empresa. Algunas optan por otorgar el día libre para favorecer el descanso de sus empleados, mientras que otras mantienen su funcionamiento habitual. Por ese motivo, no todos los trabajadores tendrán automáticamente un fin de semana de cuatro días.