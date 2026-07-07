¿Hay feriado puente el 10 de julio? Quiénes tendrán fin de semana largo y cómo se paga el viernes

A principio de año, la Jefatura de Gabinete de Ministros encargada de las políticas nacionales en turismo y relación con las provincias estableció cuál era el cronograma de Feriados Nacionales con todas las conmemoraciones históricas, feriados inamovibles y trasladables, días no laborables así como fines de semana largos del año. El 9 de julio se rige por la norma de Establecimientos de Feriados y Fines de Semana Largos y, como dicta la ley N° 27.399, esta es una fecha inamovible del esquema oficial.