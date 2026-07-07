Investigan un caso de suplantación de identidad

La mujer fue detenida gracias a la perspicacia de un agente de seguridad privada de una entidad bancaria. El hombre observó que intentaba realizar una extracción por ventanilla después de haber sido retirada del lugar por utilizar un documento que no le pertenecía. A partir de ese episodio se radicó una denuncia y comenzó una investigación que permitió descubrir el resto de las maniobras que habría realizado.