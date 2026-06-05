Imputan a un adolescente por una balacera en Banda del Río Salí

Un adolescente de 16 años fue imputado por una balacera ocurrida el pasado 30 de mayo en Banda del Río Salí, donde dos personas fueron atacadas a tiros mientras caminaban por la vía pública. La Justicia ordenó que permanezca alojado provisoriamente en el Instituto de Menores Cura Brochero, mientras avanza la investigación. Además, se dispuso la captura de otro sospechoso que permanece prófugo.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal Criminal II, a cargo de Ernesto Salas López. Durante una audiencia realizada el miércoles, el auxiliar de fiscal Exequiel Filmann solicitó que se declare legal la aprehensión del menor y formuló cargos en su contra por se considerado coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.
Interceptados
Según la acusación, el 30 de mayo, alrededor de las 14, las víctimas caminaban por la calle Camino del Carmen en dirección a la ruta 306 cuando fueron interceptadas por dos sujetos que circulaban en una motocicleta.
De acuerdo con la investigación, el adolescente extrajo un arma de fuego y efectuó al menos cuatro disparos mientras amenazaba a las víctimas. Los proyectiles no impactaron porque los atacados lograron arrojarse al suelo y resguardarse detrás de un poste.
Tras escuchar los planteos de las partes, el juez interviniente hizo lugar al pedido fiscal y ordenó la disposición provisoria del adolescente por el plazo de dos meses, medida que cumplirá alojado en el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz. Asimismo, se dispuso la declaración de rebeldía y la captura del otro acusado, que continúa prófugo.