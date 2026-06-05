Imputan a un adolescente por una balacera en Banda del Río Salí

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Criminal II, a cargo de Ernesto Salas López. Durante una audiencia realizada el miércoles, el auxiliar de fiscal Exequiel Filmann solicitó que se declare legal la aprehensión del menor y formuló cargos en su contra por se considerado coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.