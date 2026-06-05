Seguridad

Imputan a un adolescente por una balacera en Banda del Río Salí

Está acusado de efectuar al menos cuatro disparos contra dos personas. Será alojado en el Instituto Cura Brochero.

Imputan a un adolescente por una balacera en Banda del Río Salí
Hace 2 Hs

Un adolescente de 16 años fue imputado por una balacera ocurrida el pasado 30 de mayo en Banda del Río Salí, donde dos personas fueron atacadas a tiros mientras caminaban por la vía pública. La Justicia ordenó que permanezca alojado provisoriamente en el Instituto de Menores Cura Brochero, mientras avanza la investigación. Además, se dispuso la captura de otro sospechoso que permanece prófugo.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Criminal II, a cargo de Ernesto Salas López. Durante una audiencia realizada el miércoles, el auxiliar de fiscal Exequiel Filmann solicitó que se declare legal la aprehensión del menor y formuló cargos en su contra por se considerado coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Interceptados

Según la acusación, el 30 de mayo, alrededor de las 14, las víctimas caminaban por la calle Camino del Carmen en dirección a la ruta 306 cuando fueron interceptadas por dos sujetos que circulaban en una motocicleta.

De acuerdo con la investigación, el adolescente extrajo un arma de fuego y efectuó al menos cuatro disparos mientras amenazaba a las víctimas. Los proyectiles no impactaron porque los atacados lograron arrojarse al suelo y resguardarse detrás de un poste.

Tras escuchar los planteos de las partes, el juez interviniente hizo lugar al pedido fiscal y ordenó la disposición provisoria del adolescente por el plazo de dos meses, medida que cumplirá alojado en el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz. Asimismo, se dispuso la declaración de rebeldía y la captura del otro acusado, que continúa prófugo.

Temas Banda del Río SalíInseguridadPenal de Benjamín Paz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer
1

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
2

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar
3

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Alfredo Gramajo Gutiérrez, el pintor olvidado: historia de un largo desencuentro
4

Alfredo Gramajo Gutiérrez, el pintor olvidado: historia de un largo desencuentro

Estreno de cine: el regreso de He-Man a Eternia y a la pantalla grande
5

Estreno de cine: el regreso de He-Man a Eternia y a la pantalla grande

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Argentina Hace II: sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur
2

"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal
3

Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal

Perdió un brazo tras una descarga de 13.200 voltios y ahora competirá en el Mundial de aguas abiertas
4

Perdió un brazo tras una descarga de 13.200 voltios y ahora competirá en el Mundial de aguas abiertas

La suba del boleto, en debate: estiman una votación ceñida en el Concejo Deliberante capitalino
5

La suba del boleto, en debate: estiman una votación ceñida en el Concejo Deliberante capitalino

Más Noticias
Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Investigan un posible caso de violencia de género en Aguilares

Investigan un posible caso de violencia de género en Aguilares

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Agustín Romano Norri busca rediseñar el transporte con apoyo de Rodríguez Larreta

Agustín Romano Norri busca rediseñar el transporte con apoyo de Rodríguez Larreta

Guerra Rusia-Ucrania: varios drones ucranianos golpean San Petersburgo

Guerra Rusia-Ucrania: varios drones ucranianos golpean San Petersburgo

Estreno de cine: “Scary Movie 6” reactualiza la parodia de terror

Estreno de cine: “Scary Movie 6” reactualiza la parodia de terror

Estreno de cine: el regreso de He-Man a Eternia y a la pantalla grande

Estreno de cine: el regreso de He-Man a Eternia y a la pantalla grande

Alfredo Gramajo Gutiérrez, el pintor olvidado: historia de un largo desencuentro

Alfredo Gramajo Gutiérrez, el pintor olvidado: historia de un largo desencuentro

Comentarios