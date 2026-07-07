Cómo Trump está remodelando la Alianza Atlántica

Estados Unidos da un paso atrás

Trump no ha ahorrado críticas a la OTAN desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, primero argumentando que sus socios europeos no gastan bastante en Defensa, y luego reclamándoles que no se sumaron a su campaña militar contra Irán. Ha puesto en duda su compromiso con el Artículo 5 del Tratado de Washington, por el que se creó la OTAN en 1949 y que prevé asistencia mutua en caso de agresión a un Estado miembro por parte de un tercero. El republicano y su administración insisten en que Europa debe gastar más en defenderse a sí misma, mientras Estados Unidos se focaliza en otros lugares del globo, empezando por Asia.