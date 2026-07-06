El mensaje de Chiqui Tapia antes de Argentina-Egipto que ilusionó a los hinchas

Resumen para apurados
- El presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó desde Atlanta un mensaje de optimismo previo al partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto este martes.
- Tapia compartió la frase 'Don't stop believing' e interactuó con los hinchas en redes, mientras el equipo de Scaloni se prepara tras un exigente partido previo ante Cabo Verde.
- El encuentro definirá el pase a cuartos de final frente a Colombia o Suiza, en un paso clave para que la Selección Argentina continúe su camino en la defensa del título mundial.
La cuenta regresiva para el duelo entre la Selección Argentina y Egipto ya comenzó y Claudio "Chiqui" Tapia también vive la previa con intensidad. Desde Atlanta, ciudad que recibirá el encuentro por los octavos de final del Mundial 2026, el presidente de la AFA compartió un mensaje cargado de optimismo en sus redes sociales y sorprendió al interactuar con varios hinchas.
Tapia publicó tres fotografías mientras caminaba por las calles de Atlanta y acompañó las imágenes con una frase breve, pero cargada de significado. Escrita en inglés, el dirigente expresó: "Don't stop believing" ("No dejen de creer"), un mensaje que rápidamente fue interpretado por los fanáticos como una muestra de confianza de cara al compromiso frente al seleccionado africano.
La publicación acumuló miles de reacciones en pocos minutos y dio lugar a un intercambio poco habitual entre el presidente de la AFA y los seguidores de la Selección.
La respuesta de Tapia que se volvió viral
Entre los cientos de comentarios, uno llamó especialmente la atención del dirigente. Un estudiante le contó que debía rendir un examen parcial antes del partido de Argentina y que luego seguiría el encuentro mundialista.
Lejos de pasar por alto el mensaje, Tapia decidió responder personalmente con un breve deseo que rápidamente comenzó a compartirse en las redes sociales: "Suerte, rey".
El intercambio fue celebrado por los usuarios, que destacaron la cercanía del presidente con los hinchas en un momento clave del torneo. No fue el único comentario al que respondió, ya que también interactuó con otros seguidores que dejaron mensajes de apoyo y confianza en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Argentina busca los cuartos de final
El seleccionado nacional enfrentará este martes 7 de julio a Egipto desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un estadio con capacidad para más de 51.000 espectadores y techo retráctil que será escenario de uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.
Argentina llega a esta instancia después de superar un exigente compromiso frente a Cabo Verde, un partido que dejó varias enseñanzas para el plantel. Tanto Lionel Scaloni como los futbolistas coincidieron en que el Mundial demostró que no existen rivales sencillos y que cualquier selección puede complicar a las grandes potencias.
Del otro lado estará un Egipto que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años y que buscará dar el gran golpe del certamen para eliminar al vigente campeón del mundo.
El premio para el vencedor será importante: quien avance se enfrentará en los cuartos de final con el ganador del duelo entre Colombia y Suiza, otro de los cruces que promete emociones en la continuidad del Mundial 2026.
Mientras la expectativa crece entre los hinchas argentinos que ya copan las calles de Atlanta, Tapia eligió resumir el sentimiento de toda una delegación con una frase simple, pero contundente: "No dejen de creer". Un mensaje que alimenta la ilusión albiceleste en la recta decisiva hacia la defensa del título.