El mensaje de Chiqui Tapia antes de Argentina-Egipto que ilusionó a los hinchas

La cuenta regresiva para el duelo entre la Selección Argentina y Egipto ya comenzó y Claudio "Chiqui" Tapia también vive la previa con intensidad. Desde Atlanta, ciudad que recibirá el encuentro por los octavos de final del Mundial 2026, el presidente de la AFA compartió un mensaje cargado de optimismo en sus redes sociales y sorprendió al interactuar con varios hinchas.