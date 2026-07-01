Un ministro de Jaldo en la UTN y las críticas de un legislador por la suba del boleto

Resumen para apurados
- El ministro de Obras de Tucumán defendió la gestión provincial en la UTN, mientras el legislador Berarducci criticó la suba del 36% en el boleto de transporte público local.
- El ministro Nazur expuso proyectos viales financiados con fondos propios ante la falta de recursos nacionales, a la vez que se cuestiona la eficiencia de los subsidios estatales.
- Los anuncios de obras buscan reactivar la conectividad y el empleo, mientras persiste la tensión política por el déficit del sistema de transporte y propuestas de reforma local.
"Cuando la Nación no financiaba, la provincia usaba recursos propios"
El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Marcelo Nazur, expuso en un auditorio de la UTN sobre el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura, en el marco el Mes de la Ingeniería. Además, el funcionario repasó los principales trabajos llevados a cabo en esta gestión y transmitió una directiva brindada por el gobernador Osvaldo Jaldo: "obra que se empieza, obra que se termina".
“En un contexto nacional de restricción presupuestaria, Tucumán fue una de las pocas provincias del país que no detuvo su desarrollo. Cuando la Nación no financiaba, la Provincia usaba recursos propios. Nosotros decidimos que cada compromiso asumido con la comunidad es una deuda que se salda con ejecución, no con discursos", apuntó Nazur, que fue recibido por el decano de la UTN-FRT, Rubén Egea.
Durante la jornada en la casa de altos estudios se detalló la agenda de habilitaciones viales y habitacionales previstas para el segundo semestre. Entre los puntos más destacados, se confirmó que en octubre se inaugurará el nuevo puente en Estación Aráoz, mientras que en noviembre se habilitarán la rotonda de ingreso a la ciudad de Alberdi y la repavimentación de la Ruta Provincial 357, un acceso fundamental para el turismo y la conectividad con las Ruinas Sagradas de Quilmes. Además, se destacó la ejecución por administración de la Ruta Provincial 323, proyectada para concluir antes de que finalice el año, y el avance del desarrollo habitacional Procrear, que ya supera el 35% de ejecución en su infraestructura general y registra importantes progresos en las terminaciones de interiores.
"La crisis es sistemática, no tarifaria"
"Una vez más, las empresas que no son rentables logran su cometido y perjudican el bolsillo de los tucumanos. Con el aumento del 36% al pasaje del transporte público de pasajeros, el gobierno vuelve a demostrar improvisación, desidia y falta de políticas públicas", señaló el legislador Walter Berarducci, del bloque Compromiso Tucumán, a través de sus redes sociales. El ex funcionario municipal recalcó que "los casi $ 10.000 millones mensuales de subsidio no alcanzan; tampoco las 100 unidades 0km entregadas desde el Gobierno". "Es decir que nada es suficiente cuando un sistema que fracasó se sostiene. La crisis es sistemática no tarifaria. Tenemos que obtener una redefinición de las necesidades actuales de los tucumanos, con un servicio que garantice de forma eficiente y eficaz la accesibilidad a toda la provincia, con unidades acordes que cumplan en tiempo y forma sus recorridos. Merecemos un servicio de calidad", .
Un fondo especial y el presupuesto participativo: ideas para Yerba Buena
El fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Raúl Ferrazzano, dio a conocer su propuesta para crear un fondo municipal de integración urbana y para implementar un presupuesto participativo en Yerba Buena, distrito que buscará conducir el ex legislador jaldista. "Una ciudad crece de verdad cuando el progreso llega a todos los barrios. Por eso proponemos crear el Fondo Municipal de Integración Urbana, una política pública permanente para reducir las desigualdades y garantizar que las obras lleguen primero a los sectores que más las necesitan", afirmó Ferrazzano.
Además de enumerar una serie de posibles fuentes de financiamiento, el funcionario advirtió que esos recursos "sólo podrán destinarse a obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos", como pavimento y veredas; alumbrado LED; espacios verdes y centros cívicos barriales, entre otros. "A la vez, los vecinos podrán presentar proyectos para sus barrios. El municipio evaluará su factibilidad técnica y económica, y luego la propia comunidad elegirá mediante una votación cuáles son las obras prioritarias. Nuestra propuesta es clara: el Fondo Municipal de Integración Urbana garantiza los recursos; y el Presupuesto Participativo garantiza que sean los vecinos quienes definan las prioridades de inversión. Porque una ciudad más integrada no se construye solo con obras; se construye escuchando, planificando y dándoles a los vecinos la posibilidad de decidir el futuro de su barrio", dijo Ferrazzano.