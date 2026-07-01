Un ministro de Jaldo en la UTN y las críticas de un legislador por la suba del boleto

"La crisis es sistemática, no tarifaria"

"Una vez más, las empresas que no son rentables logran su cometido y perjudican el bolsillo de los tucumanos. Con el aumento del 36% al pasaje del transporte público de pasajeros, el gobierno vuelve a demostrar improvisación, desidia y falta de políticas públicas", señaló el legislador Walter Berarducci, del bloque Compromiso Tucumán, a través de sus redes sociales. El ex funcionario municipal recalcó que "los casi $ 10.000 millones mensuales de subsidio no alcanzan; tampoco las 100 unidades 0km entregadas desde el Gobierno". "Es decir que nada es suficiente cuando un sistema que fracasó se sostiene. La crisis es sistemática no tarifaria. Tenemos que obtener una redefinición de las necesidades actuales de los tucumanos, con un servicio que garantice de forma eficiente y eficaz la accesibilidad a toda la provincia, con unidades acordes que cumplan en tiempo y forma sus recorridos. Merecemos un servicio de calidad", .