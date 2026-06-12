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Día del Arquero: por qué Argentina celebra cada 12 de junio a los dueños de los tres palos

La fecha coincide con el nacimiento de Amadeo Carrizo, ícono del fútbol y pionero en revolucionar ese puesto.

Dibu Martínez, el mejor arquero del mundo.
Dibu Martínez, el mejor arquero del mundo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina celebra cada 12 de junio el Día del Arquero para homenajear el nacimiento de Amadeo Carrizo, ícono de River y la Selección, quien revolucionó el puesto en el país.
  • Carrizo innovó al salir del área y jugar con los pies. Su legado abrió el camino para otros grandes arqueros históricos argentinos como Ubaldo Fillol, Goycochea y Dibu Martínez.
  • La fecha revaloriza una posición que evolucionó física y técnicamente, consolidando a la figura del arquero como un pilar estratégico y mental clave en el fútbol moderno.
Resumen generado con IA

“Va a pasar el día del arquero”, se solía escuchar en una época. Una frase utilizada para demostrar lo poco probable de que algo sucediera. Sin embargo, desde hace años que esta expresión ya no tiene sentido. Y es que ya existe el Día del Arquero, tanto a nivel internacional como en Argentina. De hecho, es en honor a un gran nombre de la historia del fútbol argentino, se decidió tener una fecha distinta a la que se celebra en el resto del mundo.

Sí, cada 12 de junio, se celebra el Día del Arquero, una jornada dedicada a reconocer a quienes ocupan uno de los roles más determinantes y exigentes dentro del fútbol. La elección de la fecha no es casual. Coincide con el nacimiento de Amadeo Carrizo, figura emblemática de River, de la Selección y considerado un pionero en la evolución del puesto.

Carrizo, más allá de sus reflejos y seguridad bajo los tres palos, fue un adelantado a su tiempo. Innovó en el juego con los pies, salió del área con naturalidad y aportó una visión moderna del arquero, rasgos que hoy son habituales pero que en su época resultaban revolucionarios.

El reconocimiento oficial del Día del Arquero en Argentina surgió como un homenaje a su legado y a la importancia de una posición que muchas veces queda bajo la lupa en los momentos decisivos. El arquero es, a la vez, el último defensor y el primer atacante, el que sostiene al equipo en situaciones límite y el que, con una atajada, puede cambiar el rumbo de un partido.

A lo largo de la historia, el fútbol argentino ha tenido exponentes de enorme jerarquía en el arco. Desde Ubaldo Fillol, clave en la consagración del Mundial 1978, hasta Sergio Goycochea, héroe en Italia 90, y más cerca en el tiempo, Emiliano “Dibu” Martínez, protagonista fundamental en la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El puesto de arquero también evolucionó en términos físicos, técnicos y tácticos. Hoy se exige dominio del juego aéreo, capacidad de liderazgo, precisión en la salida con los pies y una fortaleza mental notable. En ese contexto, la figura de Carrizo sigue siendo un faro que anticipó gran parte de esas transformaciones.

Cada 12 de junio, entonces, no solo se recuerda a un ídolo, sino que se pone en valor a todos aquellos que defienden el arco con coraje, reflejos y personalidad. Un homenaje a un puesto tan ingrato como imprescindible, donde el error se paga caro, pero la gloria puede ser eterna.

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