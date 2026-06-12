Día del Arquero: por qué Argentina celebra cada 12 de junio a los dueños de los tres palos

“Va a pasar el día del arquero”, se solía escuchar en una época. Una frase utilizada para demostrar lo poco probable de que algo sucediera. Sin embargo, desde hace años que esta expresión ya no tiene sentido. Y es que ya existe el Día del Arquero, tanto a nivel internacional como en Argentina. De hecho, es en honor a un gran nombre de la historia del fútbol argentino, se decidió tener una fecha distinta a la que se celebra en el resto del mundo.