Frío y bronquiolitis en Tucumán: “La situación está controlada”, dijo Medina Ruiz

Medina Ruiz también se refirió al funcionamiento del sistema público frente a la alta demanda asistencial. Como ejemplo mencionó el Hospital Centro de Salud, donde diariamente se realizan numerosas cirugías programadas y se atienden emergencias, entre ellas pacientes con traumatismos por siniestros viales. Explicó que la organización del sistema de turnos permite sostener la atención tanto de los casos programados como de las urgencias.