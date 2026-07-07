Frío y bronquiolitis en Tucumán: “La situación está controlada”, dijo Medina Ruiz

Resumen para apurados
- En Tucumán, el ministro Medina Ruiz afirmó hoy que la situación por la suba de bronquiolitis está controlada, buscando mitigar la alarma social ante la ola de frío.
- El sistema sanitario reforzó las recomendaciones de cuidado, aplicó más de 210.000 vacunas antigripales y mantiene la atención organizada frente a la alta demanda invernal.
- La prevención y la inmunización continuarán siendo claves para reducir internaciones graves y asegurar que el sistema de salud pública responda eficazmente a las urgencias.
Las bajas temperaturas que afectan a Tucumán llevaron al Ministerio de Salud Pública de la provincia a reforzar las recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y accidentes domésticos. En ese contexto, el ministro Luis Medina Ruiz aseguró que la situación epidemiológica de la provincia “está controlada”, aunque reconoció que se observa un leve incremento en los casos de bronquiolitis.
El funcionario explicó que, mientras esta enfermedad muestra un aumento propio de la época del año, los casos de gripe y de otras patologías tipo influenza se mantienen estables e incluso presentan una tendencia al descenso. Atribuyó este escenario al monitoreo permanente que realiza el sistema sanitario y al avance de la campaña de vacunación.
Uno de los principales mensajes estuvo dirigido a la prevención frente al frío extremo. Medina Ruiz pidió proteger especialmente a los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias.
Además, recomendó evitar salir durante las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas son más bajas, utilizar ropa adecuada y mantener los cuidados habituales para reducir la circulación de virus respiratorios.
El ministro también hizo hincapié en un riesgo que aumenta durante el invierno: las intoxicaciones por monóxido de carbono. Recordó que el uso de braseros y otros sistemas de calefacción a combustión en ambientes cerrados puede resultar peligroso y llamó a mantener una correcta ventilación de los hogares y verificar el funcionamiento de estufas y calefactores.
Vacuna antigripal
En relación con la campaña de inmunización, destacó que ya se aplicaron más de 210.000 dosis de la vacuna antigripal en toda la provincia. El objetivo es disminuir el riesgo de cuadros graves, internaciones y complicaciones, especialmente entre los grupos priorizados, para quienes la vacuna continúa disponible de manera gratuita en distintos hospitales y centros de salud.
Medina Ruiz también se refirió al funcionamiento del sistema público frente a la alta demanda asistencial. Como ejemplo mencionó el Hospital Centro de Salud, donde diariamente se realizan numerosas cirugías programadas y se atienden emergencias, entre ellas pacientes con traumatismos por siniestros viales. Explicó que la organización del sistema de turnos permite sostener la atención tanto de los casos programados como de las urgencias.
Finalmente, el ministro insistió en que, aunque el panorama sanitario es favorable, la prevención sigue siendo la principal herramienta para atravesar el invierno con el menor impacto posible sobre la salud de la población.