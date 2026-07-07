SociedadSalud

Frío y bronquiolitis en Tucumán: “La situación está controlada”, dijo Medina Ruiz

Pese al aumento de casos en Tucumán en los últimos días, el ministro de Salud no alarmó a la población.

Frío y bronquiolitis en Tucumán: “La situación está controlada”, dijo Medina Ruiz
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el ministro Medina Ruiz afirmó hoy que la situación por la suba de bronquiolitis está controlada, buscando mitigar la alarma social ante la ola de frío.
  • El sistema sanitario reforzó las recomendaciones de cuidado, aplicó más de 210.000 vacunas antigripales y mantiene la atención organizada frente a la alta demanda invernal.
  • La prevención y la inmunización continuarán siendo claves para reducir internaciones graves y asegurar que el sistema de salud pública responda eficazmente a las urgencias.
Resumen generado con IA

Las bajas temperaturas que afectan a Tucumán llevaron al Ministerio de Salud Pública de la provincia a reforzar las recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y accidentes domésticos. En ese contexto, el ministro Luis Medina Ruiz aseguró que la situación epidemiológica de la provincia “está controlada”, aunque reconoció que se observa un leve incremento en los casos de bronquiolitis.

El funcionario explicó que, mientras esta enfermedad muestra un aumento propio de la época del año, los casos de gripe y de otras patologías tipo influenza se mantienen estables e incluso presentan una tendencia al descenso. Atribuyó este escenario al monitoreo permanente que realiza el sistema sanitario y al avance de la campaña de vacunación.

Cómo evitar contagiarse de gripe, resfrío y otros virus respiratorios durante el invierno

Cómo evitar contagiarse de gripe, resfrío y otros virus respiratorios durante el invierno

Uno de los principales mensajes estuvo dirigido a la prevención frente al frío extremo. Medina Ruiz pidió proteger especialmente a los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias.

Además, recomendó evitar salir durante las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas son más bajas, utilizar ropa adecuada y mantener los cuidados habituales para reducir la circulación de virus respiratorios.

El ministro también hizo hincapié en un riesgo que aumenta durante el invierno: las intoxicaciones por monóxido de carbono. Recordó que el uso de braseros y otros sistemas de calefacción a combustión en ambientes cerrados puede resultar peligroso y llamó a mantener una correcta ventilación de los hogares y verificar el funcionamiento de estufas y calefactores.

Vacuna antigripal

En relación con la campaña de inmunización, destacó que ya se aplicaron más de 210.000 dosis de la vacuna antigripal en toda la provincia. El objetivo es disminuir el riesgo de cuadros graves, internaciones y complicaciones, especialmente entre los grupos priorizados, para quienes la vacuna continúa disponible de manera gratuita en distintos hospitales y centros de salud.

Gripe o resfrío común: los síntomas para distinguirlos

Gripe o resfrío común: los síntomas para distinguirlos

Medina Ruiz también se refirió al funcionamiento del sistema público frente a la alta demanda asistencial. Como ejemplo mencionó el Hospital Centro de Salud, donde diariamente se realizan numerosas cirugías programadas y se atienden emergencias, entre ellas pacientes con traumatismos por siniestros viales. Explicó que la organización del sistema de turnos permite sostener la atención tanto de los casos programados como de las urgencias.

Alertan por el aumento de gripe y bronquiolitis en Tucumán: “Hoy tenemos más circulación de virus y menos protección”

Alertan por el aumento de gripe y bronquiolitis en Tucumán: “Hoy tenemos más circulación de virus y menos protección”

Finalmente, el ministro insistió en que, aunque el panorama sanitario es favorable, la prevención sigue siendo la principal herramienta para atravesar el invierno con el menor impacto posible sobre la salud de la población.

Temas TucumánHospital Centro de Salud Zenón SantillánLuis Medina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ya se registraron más de 38.000 casos de bronquiolitis en todo el país y alertan por un aumento del virus sincicial respiratorio

Ya se registraron más de 38.000 casos de bronquiolitis en todo el país y alertan por un aumento del virus sincicial respiratorio

Cronograma completo: este viernes arranca el pago del 80% para empleados estatales en Tucumán

Cronograma completo: este viernes arranca el pago del 80% para empleados estatales en Tucumán

Lo más popular
El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada
1

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria
2

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
3

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
4

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse
5

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Ranking notas premium
Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
1

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
2

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
3

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
4

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
5

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Más Noticias
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Qué calefacción eléctrica conviene comprar: los equipos que menos electricidad consumen, según un estudio

Qué calefacción eléctrica conviene comprar: los equipos que menos electricidad consumen, según un estudio

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Escuelas públicas de Yerba Buena: un examen en inglés que cambió más de 1.500 historias

Escuelas públicas de Yerba Buena: un examen en inglés que cambió más de 1.500 historias

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Comentarios