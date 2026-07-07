Entre el aumento de peajes y la falta de autopistas

El verdadero impacto económico para las economías regionales se sentirá en el bolsillo a través de una fuerte presión tarifaria. El nuevo esquema no solo privatiza los tramos existentes, sino que autoriza la instalación de 50 estaciones de pico adicionales, las cuales se sumarán a las 39 que ya operan en el país. Con tarifas estimadas en torno a los $3.500 por cada 100 kilómetros y sujetas a un sistema de indexación, transitar por los extensos tramos que conectan al norte con los centros de consumo e infraestructura portuaria del centro del país se volverá notablemente más costoso. Las entidades productivas del norte ya han manifestado sus críticas ante lo que consideran una contradicción: pagar tarifas plenas a cambio de prestaciones mínimas que solo cubren tareas de desmalezamiento y tapado de pozos.