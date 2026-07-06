El gesto de Georgina Rodríguez con Antonela Roccuzzo en pleno Mundial que sorprendió a las redes

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo agradeció públicamente en Instagram un obsequio que le envió Georgina Rodríguez durante el Mundial 2026, mostrando cordialidad entre ambas familias.
- El gesto se dio por el lanzamiento de la marca de ropa de Rodríguez. Ambas empresarias comparten el interés por la moda y ya mostraron una relación cordial en el pasado.
- El acercamiento desmitifica la rivalidad mediática entre Messi y Ronaldo en pleno torneo mundialista, promoviendo un mensaje de respeto y apoyo mutuo entre ambas familias.
Mientras el Mundial 2026 reaviva el histórico debate entre los fanáticos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, un gesto entre sus parejas llamó la atención en las redes sociales. Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram el regalo que recibió de Georgina Rodríguez y le agradeció públicamente con un mensaje cargado de afecto.
"Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo", escribió la empresaria rosarina junto a una imagen de las prendas que le envió la pareja del delantero portugués.
El intercambio se produjo tras el lanzamiento de la nueva marca de ropa loungewear creada por Georgina Rodríguez. Antonela fue una de las primeras en recibir productos de la colección y decidió agradecer el obsequio en sus redes sociales. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de la buena relación que mantienen ambas, más allá de la histórica rivalidad deportiva que rodea a Messi y Cristiano Ronaldo, quienes, pese a esa competencia, también sostienen un vínculo cordial.
La publicación de Antonela llegó en un momento especial para la Selección argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de imponerse por 3 a 2 ante Cabo Verde, en Miami, y ya está enfocado en el duelo de octavos de final frente a Egipto, que eliminó a Australia.
En ese contexto, la esposa del capitán argentino también compartió imágenes de un encuentro familiar junto a Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, luego del triunfo, en un momento de descanso autorizado por el cuerpo técnico.
La buena sintonía entre Georgina y Antonela no es nueva. En otras oportunidades ya habían intercambiado mensajes amables en redes sociales, aunque esta vez el contexto mundialista le dio una mayor repercusión al gesto. Ambas comparten intereses vinculados con la moda y el bienestar físico, aunque desarrollan perfiles diferentes: Georgina tiene una fuerte exposición mediática, impulsada también por su serie documental, mientras que Antonela mantiene un estilo más reservado, aunque con una activa participación en el mundo del diseño y la vida saludable.
El lanzamiento de la marca de Georgina Rodríguez representa un nuevo paso en su faceta empresarial. "La creé a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma", expresó durante la presentación oficial.
En el plano deportivo, las dos selecciones afrontan compromisos decisivos. La Argentina de Messi enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final, mientras que Portugal, con Cristiano Ronaldo como referente, buscará este lunes el pase a cuartos de final frente a España.
En medio de las comparaciones entre los dos grandes íconos del fútbol mundial, Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo volvieron a demostrar que fuera de la cancha también hay lugar para el respeto, la cordialidad y los gestos de apoyo mutuo.