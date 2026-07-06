El gesto de Georgina Rodríguez con Antonela Roccuzzo en pleno Mundial que sorprendió a las redes

El intercambio se produjo tras el lanzamiento de la nueva marca de ropa loungewear creada por Georgina Rodríguez. Antonela fue una de las primeras en recibir productos de la colección y decidió agradecer el obsequio en sus redes sociales. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de la buena relación que mantienen ambas, más allá de la histórica rivalidad deportiva que rodea a Messi y Cristiano Ronaldo, quienes, pese a esa competencia, también sostienen un vínculo cordial.