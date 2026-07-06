Infantino negó presiones de Trump y defendió la independencia de la FIFA por el caso Balogun

Resumen para apurados
- Infantino negó que Trump influyera en la anulación de la tarjeta roja del jugador Folarin Balogun antes de los cuartos de final del Mundial de fútbol 2026.
- Trump admitió haber llamado a Infantino para pedir revisar la expulsión de Balogun ante Bosnia, una polémica medida de la FIFA que no tenía antecedentes desde el Mundial de 1962.
- Este inusual fallo reaviva el debate sobre la autonomía de la FIFA y el impacto de las presiones políticas de líderes mundiales en la integridad de las competencias.
Antes de enfrentar a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió a negar que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, haya influido en la decisión de dejar sin efecto la tarjeta roja que había recibido el delantero Folarin Balogun. El dirigente admitió que habló con el mandatario norteamericano, pero aseguró que el caso fue resuelto por los órganos independientes del organismo.
En una declaración oficial, Infantino reconoció que recibió una llamada de Trump, aunque le restó trascendencia al señalar que mantiene conversaciones habituales con jefes de Estado, funcionarios, grupos de interés y ejecutivos de distintos países por diversos asuntos.
“Durante la conversación, le expliqué (a Trump) que había en curso un proceso legal que involucraba a organismos independientes de la FIFA y que sería decidido por ellos. Así es como funciona la FIFA y es un principio que yo siempre sostendré”, afirmó el presidente del organismo que conduce el fútbol internacional.
“Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA una vez que están tomadas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo y a veces no. Lo que hago siempre, de todas formas, es respetar esas decisiones y la autonomía de los organismos que las toman. Si a mí personalmente me gusta o no una decisión es irrelevante. El respeto por la independencia de las instituciones y el gobierno de la ley es lo que protege la integridad de nuestras competencias y la credibilidad de la FIFA siempre", agregó.
Más temprano, Trump había admitido que se comunicó con Infantino tras la expulsión de Balogun. El mandatario confirmó que pidió “una revisión” de la jugada, calificó de “realmente brillante” la decisión de levantar la suspensión, sembró sospechas sobre el arbitraje y hasta hizo referencia a Lionel Messi y otras figuras que participan del torneo.
“Vi la jugada. Soy una persona a la que le encantan los deportes, fui buen atleta y entiendo los deportes muy bien. Y aquello no fue falta, ni siquiera una infracción: fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí. No podés colocar deliberadamente tu pie sobre el de otra persona mientras estás en carrera”, sostuvo Trump sobre la acción por la que Balogun fue expulsado en el partido frente a Bosnia y Herzegovina.
“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé", explicó Infantino.
Escándalo
El primer gran escándalo del Mundial 2026 estalló el domingo, cuando la FIFA informó que Balogun quedaba habilitado para disputar el encuentro de cuartos de final frente a Bélgica, pese a haber visto la tarjeta roja en la victoria sobre Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior.
Para encontrar un antecedente de una sanción levantada en plena disputa de una Copa del Mundo hay que remontarse a 1962.
La decisión generó una fuerte repercusión porque, según revelaron distintos medios internacionales, Trump se comunicó directamente con Infantino antes de que se conociera la resolución.
Balogun, de 25 años, había marcado su tercer gol en el Mundial durante el triunfo 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina, pero fue expulsado tras una revisión del VAR por pisar el tobillo del bosnio Tarik Muharemovic. El entrenador del seleccionado estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino, sostuvo que la acción no merecía una tarjeta roja.
La sanción había despertado cuestionamientos por considerarse excesiva y pocos imaginaban que la FIFA daría marcha atrás en plena Copa del Mundo y a un día de un partido decisivo.
Tras conocerse el comunicado del organismo, Trump celebró públicamente la resolución. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió en su plataforma Truth Social, lo que desató una inmediata repercusión.