Evacuaron una playa de Australia tras el hallazgo de misteriosas esferas metálicas con posible contenido tóxico

Trajes de protección y sospechas de toxicidad

Según la policía, se sospechaba que los elementos contenían productos químicos peligrosos, lo que provocó una declaración en virtud de la Ley de Preservación de la Seguridad Pública, mientras que los especialistas del Departamento de Bomberos de Queensland se desplazaron al lugar para evaluar y asegurar la zona. Los equipos de servicios de emergencia acudieron a la escena vestidos con trajes de protección contra materiales de alto riesgo donde los testigos pudieron observar cómo retiraban una gran bola metálica de la arena. Posteriormente, la declaración fue revocada "después de que el Departamento de Bomberos de Queensland confirmara la seguridad de los objetos", informó la policía.