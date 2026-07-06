Evacuaron una playa de Australia tras el hallazgo de misteriosas esferas metálicas con posible contenido tóxico

Resumen para apurados
- Las autoridades de Queensland, Australia, evacuaron playas este fin de semana tras hallar esferas metálicas espaciales por temor a que contengan combustible químico tóxico.
- Equipos de emergencia con trajes de protección retiraron seis esferas sospechosas de contener hidracina, un corrosivo de cohetes, que habrían caído como basura espacial.
- La Agencia Espacial Australiana investiga el origen de los restos para su devolución según tratados internacionales, alertando sobre los riesgos de los desechos en el planeta.
De tonos plateados y por momentos azulados cuando aparece el rayo de sol, de simetría perfecta y dos puntas que se asoman a los costados, las “esferas espaciales” halladas en las playas de Queensland animarían a pensar que se trata de algún tipo de ataque bélico o de algún enfrentamiento extraterrestre. Oficiales y especialistas advirtieron sobre los riesgos de estos materiales, aunque la Agencia Espacial Australiana remarcó que no existen peligros para la comunidad.
Provenientes del mar, las estructuras de metal inquietaron a los visitantes de las playas de Queensland al darse con seis fragmentos esféricos intactos encastrados en la costa del noreste de Australia. La Agencia Espacial Australiana confirmó el domingo que está trabajando para determinar la naturaleza y el origen de los misteriosos objetos, mientras que la policía del lugar sospecha que podrían contener sustancias químicas nocivas.
El operativo de rescate en la costa
El Departamento de Bomberos de Queensland informó el domingo que se habían encontrado un total de seis objetos arrastrados por la corriente hasta las playas, aunque los especialistas no descartan que la marea pueda desenterrar más piezas en los próximos días. Cinco de ellos habían sido "guardados en contenedores" y el sexto estaba siendo "asegurado" ese mismo día, según indicó un portavoz. Aunque la entidad espacial aún no confirmó la información, se sospecha que los fragmentos sean desechos espaciales que a menudo quedan como restos de los lanzamientos de cohetes.
La policía de Queensland fue alertada por primera vez alrededor de las 14:30 del viernes, después de que los residentes de Forrest Beach, al norte de Townsville, informaran sobre objetos inusuales en la costa. En esa primera jornada se encontraron tres unidades, y el sábado por la tarde se localizó una cuarta, según detalló el medio local 7 News.
Trajes de protección y sospechas de toxicidad
Según la policía, se sospechaba que los elementos contenían productos químicos peligrosos, lo que provocó una declaración en virtud de la Ley de Preservación de la Seguridad Pública, mientras que los especialistas del Departamento de Bomberos de Queensland se desplazaron al lugar para evaluar y asegurar la zona. Los equipos de servicios de emergencia acudieron a la escena vestidos con trajes de protección contra materiales de alto riesgo donde los testigos pudieron observar cómo retiraban una gran bola metálica de la arena. Posteriormente, la declaración fue revocada "después de que el Departamento de Bomberos de Queensland confirmara la seguridad de los objetos", informó la policía.
Sin embargo, sigue siendo una incógnita la procedencia de estos restos intactos, pero el astrofísico de la Universidad Nacional de Australia, Brad Tucker, brindó algunas teorías que advierten cierta peligrosidad. “El hecho de que se hayan recuperado seis de estos tanques, e incluso puedan aparecer más, significa que se trata de un satélite muy grande o, de hecho, de la etapa superior de un cohete”, señaló.
El peligro oculto de la hidracina
La policía mantuvo zonas de exclusión de 50 metros alrededor de los objetos hasta que los organismos colaboradores los retiraron. Hasta entonces, los elementos permanecieron colocados en grandes bidones en la playa. Según pudo saber 7News, los restos podrían contener propelente de hidracina, una sustancia química que se utiliza habitualmente en los propulsores de satélites y en los sistemas de maniobra de las naves espaciales.
La hidracina es altamente reactiva y puede seguir siendo peligrosa mucho después de la reentrada, razón por la cual las autoridades impusieron estrictas zonas de exclusión alrededor de cualquier posible desecho espacial. Este compuesto es corrosivo y tóxico, puede quemar los tejidos humanos, irritar el sistema respiratorio y ser absorbido a través de la piel.
Una investigación bajo estricto protocolo
La exposición puede provocar graves daños neurológicos y orgánicos a largo plazo. Incluso pequeñas cantidades suponen un riesgo, y la sustancia química no se puede identificar a simple vista ni por el olfato, por lo que es fundamental su manipulación por profesionales. “Es una sustancia química tóxica y también se sospecha que es cancerígena, así que es algo bastante desagradable”, aclaró Matt Richardson de la Universidad del Sur de Queensland.
Sin embargo, la policía local remarcó la seguridad del evento. “No existe peligro para la comunidad local y la policía no está investigando el incidente”. La investigación quedó en manos de la Agencia Espacial Australiana que confirmó que está prestando apoyo a los equipos en tierra y que está trabajando para determinar la naturaleza de los restos y su origen. “Los tratados espaciales estipulan que debe ofrecerse como devolución al país que lo lanzó”, advirtió Tucker. “Aquí hay productos químicos peligrosos y tienen que pensar en cómo deshacerse de ellos de forma segura”, concluyó Richardson.