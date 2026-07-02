Australia y Egipto se medirán en los 16avos con una gran incógnita: ¿jugará Mohamed Salah?
El seleccionado africano parte como favorito para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, aunque la presencia de su máxima figura todavía no está asegurada. Australia buscará dar otro golpe con un equipo joven y ordenado.
Resumen para apurados
- Egipto y Australia se enfrentan este viernes en Arlington por los 16avos del Mundial 2026, con la duda de la titularidad de Mohamed Salah por lesión.
- Egipto llega tras romper una racha histórica, pero con Salah recuperándose de una dolencia. Australia sorprende con un plantel joven basado en su orden táctico y defensivo.
- El ganador avanzará a octavos de final. El partido definirá si pesa la jerarquía individual egipcia o si se consolida la renovación juvenil australiana como revelación.
Australia y Egipto protagonizarán este viernes uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. Desde las 15, ambos seleccionados se enfrentarán en el AT&T Stadium de Arlington con un boleto a los octavos en juego y una gran incógnita que domina la previa: el estado físico de Mohamed Salah.
La máxima estrella del conjunto africano arrastra una molestia muscular en los isquiotibiales sufrida durante el encuentro frente a Irán. Aquella lesión lo obligó a abandonar el campo antes del final y sembró dudas sobre su continuidad en la Copa del Mundo.
Aunque el delantero del Liverpool volvió a entrenarse con normalidad desde el martes, el entrenador Hossam Hassan todavía no confirmó si será titular o si esperará su momento en el banco de suplentes para evitar una recaída.
Egipto quiere seguir haciendo historia
Los "Faraones" llegan con la confianza renovada después de conseguir un triunfo histórico en la fase de grupos. El 21 de junio derrotaron por 3-1 a Nueva Zelanda y cortaron una sequía de 92 años sin victorias mundialistas, un resultado que revitalizó al plantel de cara a la etapa eliminatoria.
Sin embargo, no todas son buenas noticias. Omar Marmoush, uno de los delanteros llamados a acompañar a Salah en ataque, atraviesa un torneo discreto y perdió la titularidad en el último compromiso debido a su falta de eficacia frente al arco rival.
Australia apuesta al orden y la juventud
Del otro lado estará una Australia que llega sin grandes figuras, pero con un funcionamiento colectivo que le permitió transformarse en una de las sorpresas del certamen.
Los "Socceroos" presentan el plantel más joven de toda la fase de grupos, con un promedio de edad de apenas 24,6 años, y basan su propuesta en una defensa sólida, un gran despliegue físico y ataques rápidos cuando recuperan la pelota.
Ese libreto ya les dio resultados. En la primera fase sorprendieron al derrotar por 2-0 a Turquía y luego igualaron sin goles frente a Paraguay para avanzar de ronda. Además, son el único representante de la Confederación Asiática que continúa con vida en el Mundial tras las eliminaciones de Japón, Corea del Sur y el resto de las selecciones del continente.
En los papeles, Egipto aparece como favorito por la calidad de sus individualidades, especialmente si Salah logra recuperarse. Sin embargo, Australia ya demostró que puede competir de igual a igual frente a rivales con mayor jerarquía y buscará repetir la fórmula: orden defensivo, pocas concesiones y transiciones rápidas para aprovechar los espacios que pueda dejar un rival obligado a asumir el protagonismo.
El encuentro será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera y entregará un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.