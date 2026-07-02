Mundial 2026

Australia y Egipto se medirán en los 16avos con una gran incógnita: ¿jugará Mohamed Salah?

El seleccionado africano parte como favorito para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, aunque la presencia de su máxima figura todavía no está asegurada. Australia buscará dar otro golpe con un equipo joven y ordenado.

Salah es uno de los pilares del ataque egipcio.
Salah es uno de los pilares del ataque egipcio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Egipto y Australia se enfrentan este viernes en Arlington por los 16avos del Mundial 2026, con la duda de la titularidad de Mohamed Salah por lesión.
  • Egipto llega tras romper una racha histórica, pero con Salah recuperándose de una dolencia. Australia sorprende con un plantel joven basado en su orden táctico y defensivo.
  • El ganador avanzará a octavos de final. El partido definirá si pesa la jerarquía individual egipcia o si se consolida la renovación juvenil australiana como revelación.
Resumen generado con IA

Australia y Egipto protagonizarán este viernes uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. Desde las 15, ambos seleccionados se enfrentarán en el AT&T Stadium de Arlington con un boleto a los octavos en juego y una gran incógnita que domina la previa: el estado físico de Mohamed Salah.

La máxima estrella del conjunto africano arrastra una molestia muscular en los isquiotibiales sufrida durante el encuentro frente a Irán. Aquella lesión lo obligó a abandonar el campo antes del final y sembró dudas sobre su continuidad en la Copa del Mundo.

Aunque el delantero del Liverpool volvió a entrenarse con normalidad desde el martes, el entrenador Hossam Hassan todavía no confirmó si será titular o si esperará su momento en el banco de suplentes para evitar una recaída.

Egipto quiere seguir haciendo historia

Los "Faraones" llegan con la confianza renovada después de conseguir un triunfo histórico en la fase de grupos. El 21 de junio derrotaron por 3-1 a Nueva Zelanda y cortaron una sequía de 92 años sin victorias mundialistas, un resultado que revitalizó al plantel de cara a la etapa eliminatoria.

Sin embargo, no todas son buenas noticias. Omar Marmoush, uno de los delanteros llamados a acompañar a Salah en ataque, atraviesa un torneo discreto y perdió la titularidad en el último compromiso debido a su falta de eficacia frente al arco rival.

Australia apuesta al orden y la juventud

Del otro lado estará una Australia que llega sin grandes figuras, pero con un funcionamiento colectivo que le permitió transformarse en una de las sorpresas del certamen.

Los "Socceroos" presentan el plantel más joven de toda la fase de grupos, con un promedio de edad de apenas 24,6 años, y basan su propuesta en una defensa sólida, un gran despliegue físico y ataques rápidos cuando recuperan la pelota.

Ese libreto ya les dio resultados. En la primera fase sorprendieron al derrotar por 2-0 a Turquía y luego igualaron sin goles frente a Paraguay para avanzar de ronda. Además, son el único representante de la Confederación Asiática que continúa con vida en el Mundial tras las eliminaciones de Japón, Corea del Sur y el resto de las selecciones del continente.

En los papeles, Egipto aparece como favorito por la calidad de sus individualidades, especialmente si Salah logra recuperarse. Sin embargo, Australia ya demostró que puede competir de igual a igual frente a rivales con mayor jerarquía y buscará repetir la fórmula: orden defensivo, pocas concesiones y transiciones rápidas para aprovechar los espacios que pueda dejar un rival obligado a asumir el protagonismo.

El encuentro será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera y entregará un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Temas Mundial 2026 AustraliaCorea del SurEgiptoSelección australiana de fútbolAsiaseleccionado africano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una figura de España habló sobre un posible cruce con Argentina y dejó una contundente frase sobre Lionel Messi

Una figura de España habló sobre un posible cruce con Argentina y dejó una contundente frase sobre Lionel Messi

España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

La joya de España sueña con una final ante Argentina: Enfrentar a Messi sería un sueño desde pequeño

La joya de España sueña con una final ante Argentina: "Enfrentar a Messi sería un sueño desde pequeño"

Brasil vs Japón: el partido del Mundial 2026 que hará realidad el duelo de Los Supercampeones

Brasil vs Japón: el partido del Mundial 2026 que hará realidad el duelo de Los Supercampeones

Choque de candidatos en Miami: Colombia y Portugal definen el primer puesto del grupo

Choque de candidatos en Miami: Colombia y Portugal definen el primer puesto del grupo

Más visto en Mundial 2026
De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre
1

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami
2

Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

Este es mi país adoptivo: Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo
3

"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

Jimena Barón, las redes sociales y el juicio que siempre recae sobre las madres
4

Jimena Barón, las redes sociales y el juicio que siempre recae sobre las madres

Estados Unidos ganó y sigue soñando en su Mundial
5

Estados Unidos ganó y sigue soñando en su Mundial

Se terminó el Mundial de la gestión: contra Cabo Verde, la Selección argentina comienza el de las decisiones
6

Se terminó el Mundial de la gestión: contra Cabo Verde, la Selección argentina comienza el de las decisiones

Más Noticias
Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

Este es mi país adoptivo: Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Se terminó el Mundial de la gestión: contra Cabo Verde, la Selección argentina comienza el de las decisiones

Se terminó el Mundial de la gestión: contra Cabo Verde, la Selección argentina comienza el de las decisiones

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Estados Unidos ganó y sigue soñando en su Mundial

Estados Unidos ganó y sigue soñando en su Mundial

Comentarios