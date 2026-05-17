Una joven argentina de 26 años murió en el vuelco de un colectivo en Australia

El relato de una sobreviviente

Una pasajera que sobrevivió al accidente, Erica Chindamo, contó que después del vuelco una amiga de Andreatta buscó desesperadamente a la joven entre los pasajeros. La mujer relató que en ese momento pudo divisar que la chica estaba tres asientos delante de ella y que no se movía. Por otro lado, sostuvo que no responsabiliza al chofer por lo ocurrido y lo describió como una persona amable. "Me preocupa que tal vez no debería haber estado solo en un viaje tan largo", dijo en diálogo con 9News.