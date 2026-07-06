Comienza el Mundial del morbo

Algunos dirán que es el destino, otros que los arreglos fueron más evidentes que nunca. En el cuadro de las instancias decisivas está clarito: en la llave de la izquierda aparecen los grandes europeos y en la de la derecha, los monstruos sudamericanos. Entre ellos se eliminarán hasta que se juegue la final que todos quieren ver: Sudamérica vs. Europa. Sí, tiene razón, soy más perseguido que Matías Auad, el enviado especial de LA GACETA, que apenas si supera los controles en los aeropuertos de EE.UU., donde, evidentemente, también rige la “portación de cara”.