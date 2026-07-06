Copa del Mundo

Comienza el Mundial del morbo

Por Don Renegón, especial para LA GACETA.

Tim Payne debutó en el Mundial en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.
Tim Payne debutó en el Mundial en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Don Renegón analiza los octavos de final del Mundial actual, señalando que las llaves están dispuestas para asegurar una final de alto morbo entre Sudamérica y Europa.
  • El análisis destaca duelos clave como Francia-Marruecos, marcado por tensiones migratorias, y España-Portugal, que enfrenta la experiencia de Ronaldo con la juventud de Yamal.
  • Aunque se espera una final entre potencias, la irrupción de sorpresas como Marruecos o Colombia podría alterar el plan, generando además posibles tensiones sociales en Europa.
Resumen generado con IA

Lo miro de todos lados. Lo doy vuelta. Lo pongo al revés. Las bendiciones pegaron un salto después de escuchar el grito. Les cuento, no me creen… Salgo corriendo. El verdulero del barrio no me dice nada, pero me mira como diciendo: “¿Qué le pasa a este hombrecito?”. “Coyuyo”, el seguidor de los seleccionados africanos, y el sodero -único ser que me gana en amargura- terminan siendo aliados.El Mundial está arreglado para saciar el morbo de todos los fanáticos.

Algunos dirán que es el destino, otros que los arreglos fueron más evidentes que nunca. En el cuadro de las instancias decisivas está clarito: en la llave de la izquierda aparecen los grandes europeos y en la de la derecha, los monstruos sudamericanos. Entre ellos se eliminarán hasta que se juegue la final que todos quieren ver: Sudamérica vs. Europa. Sí, tiene razón, soy más perseguido que Matías Auad, el enviado especial de LA GACETA, que apenas si supera los controles en los aeropuertos de EE.UU., donde, evidentemente, también rige la “portación de cara”.

Pero este complot tiene unos invitados de piedra que pueden arruinar todo. En este orden: Marruecos, Estados Unidos y Colombia. Son seleccionados que no estaban en los papeles de nadie y que pueden dar que hablar, como lo hicieron Paraguay -que dejó en el camino a Alemania-, Cabo Verde -que hizo sufrir a toda Argentina— y Egipto —que eliminó a la sorpresiva Australia-. Por cierto, alguien sabe qué es de la vida de Tim Payne, el neozelandés que prometía revolucionar el Mundial de los clics.

En octavos hay varios duelos que podrían ser considerados especiales. El más esperado será el de Francia vs. Marruecos: el candidato contra la sorpresa (aunque no hay razones para encasillarlo así). Pero además de lo futbolístico, tiene que ver con una cuestión social.

En el país galo existe una gran comunidad marroquí, integrada por personas que nacieron en el país africano o son descendientes de inmigrantes. La diferencia es que antes jugaban para los “bleus”; ahora, en muchos casos, por un proceso de captación, representan a la madre patria. Tanto es así que en el plantel de Marruecos hay varios futbolistas nacidos en Francia.

Entonces será interesante observar cómo Kylian Mbappé, de raíces africanas, se comporta en ese duelo. Contra Paraguay mostró su peor faceta y hasta dejó en claro que en el Real Madrid aprendió a insultar en español. Desde la remota Tucumán, Don Renegón le advierte al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que tome los recaudos necesarios porque, sin importar quién gane, hay un alto nivel de posibilidades de que se registren incidentes.

Antes de ese duelo, habrá otro que también alimenta el morbo: Portugal vs. España. Será el duelo entre Cristiano Ronaldo -en el ocaso de su carrera- y Lamine Yamal -el joven astro que sigue creciendo-. ¿Quién ganará? Lo sabremos en la próxima renegada.

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