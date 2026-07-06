Copa del Mundo

Las redes sociales no perdonaron a México: los memes tras la eliminación del Mundial 2026

El local perdió 3-2 con Inglaterra, se volvió a quedar afuera en octavos y las redes estallaron.

Las redes sociales no perdonaron a México: los memes tras la eliminación del Mundial 2026
Hace 2 Hs

México quedó eliminado del Mundial 2026 de local, luego de perder 3-2 con Inglaterra en el Estadio Azteca, y volvió a chocarse con la pared de los octavos de final, instancia que no supera hace 40 años. Enseguida, estallaron los memes y cargadas en redes. 

Temas Mundial 2026 Inglaterra
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