Las redes sociales no perdonaron a México: los memes tras la eliminación del Mundial 2026

México quedó eliminado del Mundial 2026 de local, luego de perder 3-2 con Inglaterra en el Estadio Azteca, y volvió a chocarse con la pared de los octavos de final, instancia que no supera hace 40 años. Enseguida, estallaron los memes y cargadas en redes.
"No podes festejar la eliminación de otro país".— Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) July 6, 2026
Sudamérica entera con lo de México:pic.twitter.com/a3iaAlPrkk
SE QUEDARON AFUERA DE LOCALES Y LE CLAVARON TRES— NotBed (@NotBedd_) July 6, 2026
JAJAJAKAKAKAKAKAKAKANANNAJAJAJAJAJANANANANANANAN pic.twitter.com/ZpOFrb5vcT
México llegó al quinto partido por primera vez en 414 años y terminó quedando afuera en octavos como siempre pic.twitter.com/7gkfwgLgbs— Paralytics (@Paralyticss) July 6, 2026
Se quedó afuera México pero pasó Inglaterra pic.twitter.com/HAIvMZAs98— Ta luego gente (@TaLuegoGente) July 6, 2026
Todo twitter ahora mismo pic.twitter.com/aJOHnS3MYE— Mikel #7 (@ever_mikel_2) July 6, 2026
MEXICAN'T pic.twitter.com/QZEEm1IwGi— DAMObase (@bo_chini) July 6, 2026
México hasta organizando el Mundial no pudo pasar de octavos pic.twitter.com/2nVlNrKU8M— Fabipa (@fabipa90) July 6, 2026
México intentando llegar a los cuartos del Mundial. pic.twitter.com/yNn9EGrhZ2— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) July 6, 2026