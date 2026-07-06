Preocupación en Inglaterra: Jordan Henderson se lesionó en los festejos y podría perderse el Mundial

La Asociación de Fútbol de Inglaterra confirmó que Henderson fue trasladado a un hospital de Ciudad de México, donde permanece internado mientras se realizan estudios para determinar el alcance exacto de la lesión y definir si será necesaria una intervención quirúrgica. Aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo, en el entorno del seleccionado crece el temor de que el mediocampista no pueda volver a jugar en el resto del torneo.