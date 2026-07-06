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Copa del Mundo

Preocupación en Inglaterra: Jordan Henderson se lesionó en los festejos y podría perderse el Mundial

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó en un segundo plano luego de que Jordan Henderson sufriera una aparatosa caída durante los festejos en el Estadio Azteca.

La clasificación de Inglaterra quedó opacada por la grave lesión de Jordan Henderson.
La clasificación de Inglaterra quedó opacada por la grave lesión de Jordan Henderson.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jordan Henderson sufrió una grave lesión en la muñeca al caer de un cartel durante los festejos tras el triunfo de Inglaterra ante México en el Estadio Azteca por el Mundial.
  • Tras clasificar a cuartos de final, el jugador cayó al saltar una valla publicitaria. Recibió atención médica inmediata en el campo y fue trasladado a un hospital local.
  • De cara al cruce ante Noruega por cuartos de final, crece el temor de que el mediocampista, pieza clave por su experiencia, se pierda el resto de la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo un cierre inesperado. El triunfo por 3-2 sobre México, conseguido después de un partido intenso y cargado de tensión, quedó rápidamente relegado por la lesión que sufrió Jordan Henderson en pleno festejo, una escena que sembró preocupación en todo el plantel británico.

El mediocampista, una de las voces de mayor experiencia dentro del grupo dirigido por Thomas Tuchel, se accidentó cuando los jugadores se acercaron al sector del Estadio Azteca ocupado por los hinchas ingleses para celebrar el pase de ronda. Mientras acompañaba los cánticos del equipo, Henderson intentó saltar una valla publicitaria, perdió el equilibrio y cayó con violencia sobre su brazo izquierdo.

La gravedad de la situación fue evidente desde el primer momento. Compañeros y miembros del cuerpo técnico pidieron asistencia médica de inmediato. Según informó BBC Sport, el futbolista recibió oxígeno sobre el césped mientras permanecía inmóvil y con visibles muestras de dolor. Luego fue retirado en camilla, rodeado por un cordón humano formado por integrantes de la delegación inglesa para resguardar su intimidad. 

Las primeras evaluaciones no fueron alentadoras. "No está bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave", reconoció Tuchel en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Harry Kane, capitán del seleccionado, intentó transmitir un mensaje más sereno al señalar que "creo que está bien", aunque admitió que el episodio generó una fuerte preocupación entre los jugadores. 

La Asociación de Fútbol de Inglaterra confirmó que Henderson fue trasladado a un hospital de Ciudad de México, donde permanece internado mientras se realizan estudios para determinar el alcance exacto de la lesión y definir si será necesaria una intervención quirúrgica. Aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo, en el entorno del seleccionado crece el temor de que el mediocampista no pueda volver a jugar en el resto del torneo.

Mientras Inglaterra ya piensa en el cruce de cuartos frente a Noruega, la principal preocupación del plantel pasa por conocer el estado de salud de Henderson, cuya lesión opacó por completo una clasificación que parecía destinada únicamente al festejo. 

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