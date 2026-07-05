Horóscopo de la primera semana de julio: qué balance debería hacer cada signo del zodíaco

Las alineaciones celestes de estos días invitan a los signos a iniciar una etapa de profunda revisión, donde la estabilidad emocional y el orden práctico se convierten en las prioridades absolutas. El tránsito planetario promueve un escenario ideal para afianzar los conocimientos adquiridos, analizar el pasado de manera silenciosa y trazar metas ambiciosas a largo plazo, sin importar el tiempo que demande alcanzarlas. Es un período sumamente propicio para resolver asuntos financieros desde la raíz y encarar negociaciones respaldadas por una gran intuición para los negocios y la gestión de recursos propios.