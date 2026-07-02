México 2026: cómo aprovechar la Copa del Mundo para descubrir uno de los destinos más completos de América

La especialista también recomendó recorrer el Caribe mexicano, con destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres y Bacalar, además de descubrir Los Cabos, sobre la costa del Pacífico. "Me sorprendió muchísimo. Es un paisaje único, donde el desierto se encuentra con el mar. Los resorts están pensados en cada detalle y hay opciones tanto para quienes buscan descanso como para los que prefieren el turismo aventura", señaló.