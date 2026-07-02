Copa del Mundo

México 2026: cómo aprovechar la Copa del Mundo para descubrir uno de los destinos más completos de América

Playas paradisíacas, ciudades históricas, gastronomía y paisajes únicos; una opción ideal para quienes decidieron combinar el Mundial con unas vacaciones.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Durante el Mundial 2026, la especialista Yara Budeguer promueve en México la combinación de partidos y turismo para aprovechar la gran oferta cultural y natural del país.
  • Con destinos como CDMX, el Caribe y Los Cabos, el país ofrece conectividad aérea, gastronomía basada en el maíz y seguridad reforzada para garantizar una estadía tranquila.
  • Este megaevento deportivo posiciona a México como un destino turístico clave a nivel global, lo que impulsará su economía y consolidará su proyección cultural en el futuro.
Resumen generado con IA

Con estadios repletos, fanáticos de todos los continentes y el color característico de una Copa del Mundo, México vive una nueva fiesta del fútbol. Pero más allá de los 90 minutos, el país ofrece una propuesta turística que seduce a quienes buscan aprovechar el viaje para conocer algunos de los destinos más emblemáticos de América.

Según Yara Budeguer, directora comercial de Alas Turismo, esa es una de las grandes fortalezas del país. "México lo tiene todo", resume la especialista en diálogo con LA GACETA. "Es un destino que enamora porque combina historia, cultura, playas, gastronomía y una infraestructura turística preparada para recibir visitantes de todo el mundo".

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Budeguer destacó que la experiencia mundialista puede convertirse en una oportunidad para descubrir mucho más que las ciudades donde se disputan los partidos. "Ciudad de México es una visita obligada. Tiene una mezcla fascinante entre lo moderno y lo colonial, una oferta gastronómica increíble y una riqueza cultural que sorprende en cada rincón", explicó.

México, un país hermoso. México, un país hermoso.

La especialista también recomendó recorrer el Caribe mexicano, con destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres y Bacalar, además de descubrir Los Cabos, sobre la costa del Pacífico. "Me sorprendió muchísimo. Es un paisaje único, donde el desierto se encuentra con el mar. Los resorts están pensados en cada detalle y hay opciones tanto para quienes buscan descanso como para los que prefieren el turismo aventura", señaló.

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Otro de los aspectos que destacó fue la facilidad para trasladarse entre las distintas ciudades. "Aeroméxico conecta muy bien todo el país, por lo que se pueden combinar sin problemas destinos como Ciudad de México, Los Cabos o el Caribe en un mismo viaje", indicó.

Estadio Azteca, en México Estadio Azteca, en México

La gastronomía ocupa un lugar central en la experiencia. "El sabor de México es el maíz. No es lo mismo comer un taco en cualquier parte que hacerlo allá. Además, hay propuestas para todos los presupuestos, desde restaurantes de primer nivel hasta los tradicionales puestos callejeros", comentó.

Respecto de la seguridad, Budeguer sostuvo que los principales destinos turísticos continúan funcionando con normalidad. "Se reforzaron los controles y el turismo sigue desarrollándose sin inconvenientes. Quienes visitan las zonas turísticas pueden disfrutar de excursiones y actividades con tranquilidad", afirmó.

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