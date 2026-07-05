Mundial: conducta y esfuerzo, además de talento

El Mundial 2026 nos dejará, probablemente, sin algunas de las estrellas que marcaron las últimas décadas del fútbol global. Fenómenos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric llegaron a esta cita planetaria lejos de su mejor versión física, pero como líderes indiscutidos de sus selecciones. No es fácil permanecer vigente dos décadas en la élite, pero estos cracks demostraron que la conducta y el esfuerzo son tan fundamentales como el talento cuando se trata de construir una carrera legendaria.
Messi, a sus 39 años, se dio el gusto de superar al alemán Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Cristiano Ronaldo, con 41, escribió su nombre en los libros al marcar en seis ediciones diferentes del torneo. Y Luka Modric, con 40, condujo a una selección croata que llegó diezmada en recursos a los 16avos de final, donde cayó en un final polémico ante Portugal. Tres nombres, tres historias, un mismo denominador: una longevidad deportiva que desafía toda lógica.
En una era dominada por la velocidad, la intensidad y el físico, estos futbolistas demostraron que hay algo más que músculo. Hay disciplina. Hay obsesión por el cuidado personal. Hay una inteligencia para leer el juego que solo se adquiere con los años y que, en muchos casos, termina siendo más valiosa que la explosividad juvenil.
Pero el esfuerzo no es solo mantener el cuerpo. Es también mantener la cabeza en su lugar cuando las críticas se multiplican. Messi soportó años de señalamientos por no ganar un Mundial hasta que, en Qatar 2022, la historia se reescribió. Cristiano Ronaldo, cuestionado hasta por su propia sombra, siguió apareciendo cuando todos los cuestionamientos. Modric, el más silencioso de los tres, demostró que el talento no necesita estridencias para ser eterno. Cada uno a su manera, con sus luces y sus sombras, construyó un legado que trasciende los títulos y los goles.
En este Mundial que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, estos jugadores ya no son los mismos que deslumbraron hace una década. Pero su sola presencia en el campo es una declaración de principios. La carrera de un futbolista no termina cuando el físico empieza a fallar, sino cuando la voluntad de seguir compitiendo se apaga.
Y quizás, cuando dentro de algunos años miremos hacia atrás, lo que más recordemos de esta generación no sean sus goles o sus trofeos, sino esa resistencia obstinada a dejar de ser lo que siempre fueron: grandes. En esa tozudez, en esa negativa a achicarse cuando las cosas no salen bien, reside la grandeza que los convirtió en “inmortales”.
Por eso, más allá de los resultados, de las polémicas arbitrales o de las estadísticas, lo que estos cracks nos dejan es una lección que trasciende el deporte. Nos enseñan que el talento abre puertas, pero que solo el esfuerzo las mantiene abiertas. Nos recuerdan que la grandeza no se construye en un solo partido, sino en cada entrenamiento, en cada dieta, en cada madrugada de recuperación. Nos demuestran, en definitiva, que el tiempo puede ganar casi todas las batallas, pero nunca vence a quien se niega a rendirse.