Mundial: conducta y esfuerzo, además de talento

Pero el esfuerzo no es solo mantener el cuerpo. Es también mantener la cabeza en su lugar cuando las críticas se multiplican. Messi soportó años de señalamientos por no ganar un Mundial hasta que, en Qatar 2022, la historia se reescribió. Cristiano Ronaldo, cuestionado hasta por su propia sombra, siguió apareciendo cuando todos los cuestionamientos. Modric, el más silencioso de los tres, demostró que el talento no necesita estridencias para ser eterno. Cada uno a su manera, con sus luces y sus sombras, construyó un legado que trasciende los títulos y los goles.