Violencia sexual: por qué aceptar no siempre es querer

“Llevábamos varias semanas saliendo, acepté subir a su casa y entre beso y beso quiso ir más allá. Al principio estuve de acuerdo pero después sentí angustia y dije que no. Voy a aclarar que él se lo tomó bien, incluso me preguntó cómo estaba. Fui yo la que se sintió horrible. Como una histérica”, cuenta.