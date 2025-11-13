Italia da un paso histórico: el consentimiento será clave en los casos de violencia sexual

Hasta ahora, el sistema se basaba en el llamado “modelo vinculado”, que exigía la presencia de coacción o amenaza para considerar el delito. Este enfoque dejaba desprotegidas a víctimas que no podían ofrecer resistencia visible, como ocurre en los casos de “congelamiento” o “freezing”, una reacción documentada en la que la víctima queda paralizada ante la agresión. En varias ocasiones, la falta de resistencia fue interpretada por los tribunales como un atenuante o incluso motivo de absolución.