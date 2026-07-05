SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 6 de julio: vuelve el sol, pero seguirá el frío

El pronóstico del Servicio Meteorológico indica una jornada fría al amanecer, con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 16°C. No se esperan lluvias y el cielo irá despejándose con el correr de las horas.

SIGUE EL Frío en San Miguel de Tucumán.
SIGUE EL Frío en San Miguel de Tucumán. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El lunes 6 de julio, San Miguel de Tucumán registrará una mejora del tiempo con el regreso del sol, aunque persistirá el frío con temperaturas entre los 3°C y 16°C.
  • Tras un fin de semana muy nublado, la jornada no registrará lluvias, el cielo se despejará hacia la tarde y los vientos soplarán leves de direcciones variables.
  • El Servicio Meteorológico prevé un ascenso gradual de las temperaturas para el resto de la semana, alcanzando máximas de hasta 23°C el martes en condiciones estables.
Resumen generado con IA

Después de un fin de semana con abundante nubosidad, San Miguel de Tucumán tendrá este lunes 6 de julio una mejora en las condiciones meteorológicas. Según el pronóstico oficial, la jornada comenzará con temperaturas muy bajas, pero el sol ganará protagonismo durante la tarde.

La temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C, lo que marcará un leve ascenso respecto de los días anteriores, aunque el ambiente continuará siendo invernal.

Pronóstico del tiempo para este lunes 6 de julio en Tucumán

Durante la madrugada se espera un cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 6°C y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h.

En la mañana, el termómetro descenderá hasta los 3°C, con cielo algo nublado y vientos muy leves del sudoeste, de entre 0 y 2 km/h.

Por la tarde, el panorama mejorará notablemente: el cielo estará despejado, la temperatura llegará a los 16°C y soplarán vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, durante la noche, el cielo continuará despejado, con una temperatura estimada de 13°C y vientos del sudeste de similar intensidad.

¿Hay probabilidades de lluvia?

No. El pronóstico indica 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en ningún momento del lunes.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

Las previsiones anticipan una semana con ascenso gradual de las temperaturas. Para el martes se espera una máxima de 23°C, mientras que el miércoles rondará los 20°C. El ambiente continuará estable y, en principio, sin lluvias significativas.

Claves del pronóstico

Mínima: 3°C.

Máxima: 16°C.

Estado del cielo: algo nublado por la mañana y despejado desde la tarde.

Probabilidad de lluvias: 0%.

Vientos: leves a moderados, predominando del noreste, sudoeste y sudeste según el momento del día.

El lunes será una jornada ideal para actividades al aire libre durante la tarde, aunque será recomendable salir bien abrigado en las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas.

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