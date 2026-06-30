SociedadActualidad

YPF abrió una convocatoria para ingenieros: qué perfiles pueden postularse

La empresa lanzó la tercera edición del programa Jóvenes en Ingeniería, destinado a graduados con al menos dos años de experiencia. Las inscripciones estarán abiertas hasta septiembre.

CONVOCATORIA. YPF lanzó la tercera edición del programa Jóvenes en Ingeniería, destinado a ingenieros graduados.
CONVOCATORIA. YPF lanzó la tercera edición del programa Jóvenes en Ingeniería, destinado a ingenieros graduados. / LINKEDIN
30 Junio 2026

Resumen para apurados

  • YPF lanzó en Argentina la convocatoria para la tercera edición de 'Jóvenes en Ingeniería', un programa para que profesionales graduados se sumen a proyectos estratégicos.
  • Los interesados, ingenieros con dos años de experiencia e inglés, pueden postularse online. El programa busca integrar profesionales para iniciar tareas en septiembre de 2026.
  • La iniciativa busca fortalecer la infraestructura energética del país, integrando talento joven capacitado para liderar y ejecutar los proyectos estratégicos del sector.
Resumen generado con IA

La petrolera lanzó la tercera edición de Jóvenes en Ingeniería, un programa destinado a graduados que busquen integrarse a trabajar en equipos técnicos y participar en proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país.

La propuesta apunta a perfiles con formación y experiencia previa en áreas vinculadas al diseño, la planificación, los costos, la gestión de ingeniería y la seguridad de proyectos. Según informó la compañía, la fecha estimada de ingreso al programa será en septiembre de 2026 y la postulación se realiza de manera online.

Qué propone el programa Jóvenes en Ingeniería

Jóvenes en Ingeniería está pensado como una experiencia de desarrollo profesional dentro de YPF. Quienes ingresen podrán sumarse a proyectos de infraestructura, compartir trabajo con equipos técnicos de alto nivel y conocer distintas etapas de las obras y operaciones de la empresa.

La iniciativa busca que los participantes amplíen su mirada sobre la ingeniería aplicada a desafíos reales de la industria energética. Esto incluye no sólo la parte técnica, sino también la posibilidad de comprender cómo se planifican, ejecutan y coordinan proyectos que forman parte de la agenda productiva de la compañía.

Quiénes pueden postularse

Para acceder al programa, los interesados deben haber egresado de alguna de estas carreras: Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, Química, Civil, en Materiales o Aeronáutica.

CONVOCATORIA. YPF lanzó la tercera edición del programa Jóvenes en Ingeniería, destinado a ingenieros graduados. CONVOCATORIA. YPF lanzó la tercera edición del programa Jóvenes en Ingeniería, destinado a ingenieros graduados. / CAPTURA DE PANTALLA

Además, se solicita contar con al menos dos años de experiencia en gestión de ingeniería o procesos, seguridad en el diseño, planificación, estimación o costos de proyectos. Otro de los requisitos es tener nivel de inglés intermedio o avanzado.

La convocatoria también exige disponibilidad para viajar y participar de proyectos en distintas locaciones, ya que las iniciativas de infraestructura de YPF se desarrollan en diferentes puntos del país.

Cómo anotarse 

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través del sitio de oportunidades laborales de YPF. En la página oficial del programa se encuentra disponible el botón de postulación para completar el proceso online.

Si bien la compañía informó que el ingreso está previsto para septiembre de 2026, no se detalló una fecha de cierre para la inscripción. 

Además, YPF realizó un vivo en LinkedIn para responder dudas sobre el programa. La transmisión, que quedó disponible para ver online, contó con la participación de Micaela y Federico, dos profesionales que ya forman parte de JEI. Allí contaron cómo llegaron al programa, qué aprendieron durante la experiencia y cómo es trabajar en proyectos de ingeniería dentro de la empresa.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
2

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
3

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
5

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Más Noticias
Quiénes quedan exentos del token digital y los detalles del nuevo sistema del Subsidio de Salud

Quiénes quedan exentos del token digital y los detalles del nuevo sistema del Subsidio de Salud

Una científica tucumana fue premiada en Alemania por un proyecto que impulsa a mujeres en la ciencia

Una científica tucumana fue premiada en Alemania por un proyecto que impulsa a mujeres en la ciencia

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias

Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Comentarios