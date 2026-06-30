YPF abrió una convocatoria para ingenieros: qué perfiles pueden postularse

Resumen para apurados
- YPF lanzó en Argentina la convocatoria para la tercera edición de 'Jóvenes en Ingeniería', un programa para que profesionales graduados se sumen a proyectos estratégicos.
- Los interesados, ingenieros con dos años de experiencia e inglés, pueden postularse online. El programa busca integrar profesionales para iniciar tareas en septiembre de 2026.
- La iniciativa busca fortalecer la infraestructura energética del país, integrando talento joven capacitado para liderar y ejecutar los proyectos estratégicos del sector.
La petrolera lanzó la tercera edición de Jóvenes en Ingeniería, un programa destinado a graduados que busquen integrarse a trabajar en equipos técnicos y participar en proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país.
La propuesta apunta a perfiles con formación y experiencia previa en áreas vinculadas al diseño, la planificación, los costos, la gestión de ingeniería y la seguridad de proyectos. Según informó la compañía, la fecha estimada de ingreso al programa será en septiembre de 2026 y la postulación se realiza de manera online.
Qué propone el programa Jóvenes en Ingeniería
Jóvenes en Ingeniería está pensado como una experiencia de desarrollo profesional dentro de YPF. Quienes ingresen podrán sumarse a proyectos de infraestructura, compartir trabajo con equipos técnicos de alto nivel y conocer distintas etapas de las obras y operaciones de la empresa.
La iniciativa busca que los participantes amplíen su mirada sobre la ingeniería aplicada a desafíos reales de la industria energética. Esto incluye no sólo la parte técnica, sino también la posibilidad de comprender cómo se planifican, ejecutan y coordinan proyectos que forman parte de la agenda productiva de la compañía.
Quiénes pueden postularse
Para acceder al programa, los interesados deben haber egresado de alguna de estas carreras: Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, Química, Civil, en Materiales o Aeronáutica.
Además, se solicita contar con al menos dos años de experiencia en gestión de ingeniería o procesos, seguridad en el diseño, planificación, estimación o costos de proyectos. Otro de los requisitos es tener nivel de inglés intermedio o avanzado.
La convocatoria también exige disponibilidad para viajar y participar de proyectos en distintas locaciones, ya que las iniciativas de infraestructura de YPF se desarrollan en diferentes puntos del país.
Cómo anotarse
Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través del sitio de oportunidades laborales de YPF. En la página oficial del programa se encuentra disponible el botón de postulación para completar el proceso online.
Si bien la compañía informó que el ingreso está previsto para septiembre de 2026, no se detalló una fecha de cierre para la inscripción.
Además, YPF realizó un vivo en LinkedIn para responder dudas sobre el programa. La transmisión, que quedó disponible para ver online, contó con la participación de Micaela y Federico, dos profesionales que ya forman parte de JEI. Allí contaron cómo llegaron al programa, qué aprendieron durante la experiencia y cómo es trabajar en proyectos de ingeniería dentro de la empresa.