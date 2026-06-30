YPF abrió una convocatoria para ingenieros: qué perfiles pueden postularse

Además, YPF realizó un vivo en LinkedIn para responder dudas sobre el programa. La transmisión, que quedó disponible para ver online, contó con la participación de Micaela y Federico, dos profesionales que ya forman parte de JEI. Allí contaron cómo llegaron al programa, qué aprendieron durante la experiencia y cómo es trabajar en proyectos de ingeniería dentro de la empresa.