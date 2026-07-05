Portal 7/7: qué significa en la astrología y cuál es el ritual para atraer abundancia y nuevas oportunidades

Para quienes siguen la astrología y las prácticas espirituales, el 7/7 es una de las fechas más especiales del calendario. Según esta mirada, el próximo martes se abrirá un portal energéticode alta vibración que se extenderá hasta el 28 de julio y que representa una oportunidad para cerrar ciclos, manifestar deseos y enfocarse en nuevos proyectos.