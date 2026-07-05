Portal 7/7: qué significa en la astrología y cuál es el ritual para atraer abundancia y nuevas oportunidades
El próximo 7 de julio se abrirá un portal energético que, según la astrología, favorece el cierre de ciclos, la manifestación de deseos y el crecimiento personal. Estos son los rituales más recomendados.
Resumen para apurados
- Seguidores de la astrología celebrarán la apertura del portal energético 7/7 el próximo 7 de julio a nivel global, un evento para atraer abundancia y cerrar ciclos.
- El portal se vincula al valor simbólico del número siete. Para aprovecharlo, se recomienda un ritual de manifestación escribiendo deseos en un papel para luego quemarlo.
- Este evento promueve espacios de reflexión y establecimiento de metas. Aunque pertenece a las creencias espirituales, refuerza la tendencia actual de búsqueda de bienestar.
Para quienes siguen la astrología y las prácticas espirituales, el 7/7 es una de las fechas más especiales del calendario. Según esta mirada, el próximo martes se abrirá un portal energéticode alta vibración que se extenderá hasta el 28 de julio y que representa una oportunidad para cerrar ciclos, manifestar deseos y enfocarse en nuevos proyectos.
Los astrólogos sostienen que estos portales simbolizan momentos en los que la energía favorece la introspección, el crecimiento personal y la conexión con nuevos objetivos. Por eso, muchas personas aprovechan estas fechas para realizar rituales, establecer intenciones y enfocarse en los cambios que desean concretar en diferentes aspectos de su vida.
Qué significa el portal energético 7/7, según la astrología
De acuerdo con la astrología, un portal energético es un período en el que convergen distintas energías y que invita a trabajar sobre las intenciones personales.
Durante este tipo de etapas, muchas personas aprovechan para reflexionar sobre los cambios que desean realizar, fortalecer vínculos afectivos o laborales y enfocarse en metas a futuro.
El protagonismo del 7/7 está relacionado con el simbolismo del número siete. Según la interpretación astrológica, este número representa la totalidad y el movimiento del universo.
Además, el siete aparece de manera recurrente en distintos ámbitos: la semana está compuesta por siete días y también suele asociarse con las fases lunares, los siete mares y las siete maravillas del mundo, entre otros elementos que le otorgan un fuerte valor simbólico.
El ritual del portal 7/7 para manifestar deseos
Entre las prácticas más difundidas para acompañar este portal energético se encuentra un sencillo ritual de manifestación.
El primer paso consiste en tomar una hoja blanca y escribir el número 777 en las dos esquinas superiores.
Luego, en el centro de la hoja, se debe redactar el deseo o el objetivo que se busca alcanzar, comenzando la intención con la frase: "Agradezco que (nombre de la divinidad)...".
Una vez terminado el escrito, la hoja debe doblarse en siete partes y colocarse debajo de la almohada, donde permanecerá hasta el 25 de julio.
Ese día, el papel deberá retirarse y quemarse entre las 7 de la mañana y las 16 horas. Finalmente, las cenizas se entierran en la tierra como una forma simbólica de anclar los deseos y la intención expresada durante el ritual.
Si bien estas prácticas forman parte de las creencias y tradiciones de la astrología y la espiritualidad, muchas personas las realizan como un momento de reflexión, agradecimiento y definición de nuevos propósitos.