Qué es el Portal 1.1.1 y por qué el 1 de enero de 2026 es el día más poderoso para manifestar

En el universo de la espiritualidad, un portal energético es entendido como un momento o período en el que, de manera simbólica, se intensifica la circulación de energía y se favorecen los procesos de transformación personal. Estas fechas suelen estar asociadas a alineaciones numéricas, eventos astronómicos o cambios de ciclo, y son interpretadas como oportunidades para la introspección, la toma de decisiones y la manifestación de intenciones vinculadas al crecimiento personal.